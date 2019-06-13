Голиков делает предположение, что Зарю взломали противники строительства завода АКБ

Источник материала: Виртуальный Брест

Кто заказал вброс в "Зарю" ? Вброс недостоверной информации в государственное печатное СМИ "Заря" - для кого-то шокирующее, для меня ожидаемое (прогнозируемое) событие. Но это эмоции, давайте к анализу.





Во-первых, о чем говорит сам факт вброса? Несанкционированный доступ (проникновение) на сайт государственного СМИ вызывает вопросы в части защищённости ресурса. Во-вторых, факт проникновения произошел через несколько дней после изменившейся риторики руководства города и через день после встречи инициативной группы с губернатором. Оперативность атаки может говорить или о ранее проведенной подготовке (взломе) или о способствующем человеческом факторе, который мог "помочь" злоумышленникам оперативно получить доступ. Объяснить "кто и как", достоверно восстановить алгоритм проникновения на сайт смогут, пожалуй, только специалисты СК .

Кому выгодно, кто может быть заинтересован в появлении данной чувствительной, но недостоверной информации?

Гипотеза 1

Более заинтересованными в этой ситуации представляются противники строительства завода АКБ. Как ни крути, информация о неминуемом отравлении свинцом и пунктах обращения за помощью выгодна им и практически слово в слово является подобием их более ранних заявлений. Сами же активисты в информационном пространстве позиционируют происшествие, как попытку неизвестной стороны поссорить (спровоцировать) противников строительства завода АКБ с властью. Оправдание выглядит нелепо и не имеет здравых (логических) оснований. Однако, изложенное - предположение.

Гипотеза 2

Случившееся по логике вещей выгодно конкурентам компании, предположительно западным. Кто-то очень не хочет видеть в Беларуси ни атомную станцию, ни аккумуторный завод. И активисты в данной ситуации очень хороший и эффективный инструмент по недобросовестному отстаиванию интересов. А возможно они не только инструмент, но в лице активиста Бекалюка, активно общающегося с Польшей, представители конкурентов. Именно польских конкурентов, а не самого государства Польша . На это суждение указывает отсутствие претензий со стороны государственных органов Польши по охране окружающей среды. Значит, всё-таки, войны бизнес-элит.

Гипотеза 3

Вброс выгоден спецслужбам Беларуси, России и - это большая политика. Следует понимать, что подобное действие имеет резонанс и привлечение внимания. А кто сказал, что привлечение внимания к одной проблеме не является отвлечением внимания от другой, более глобальной проблеме или вопросу? Разве под шумок аккумуляторных, беленоцеллюлозных и других перепетий не могут решаться вопросы, предположим, интеграции или попыток смены власти через создание революционных настроений во всем обществе, в разных точках Беларуси?

Поживем-посмотрим. Однако, вывод о том, что строительство аккумуляторного производства в Бресте стало заложником или "участником" большой политики и грязных инсинуаций может казаться очевидным, хотя пока критических претензий к самому производству нет.

Единственная сторона, кому это не выгодно - местная власть. Вибрации от любых общественных волнений и потрясений в первую очередь принимают местные органы управления и охраны правопорядка.

Время, конечно, покажет и рассудит, но позже. Сейчас, главное, не потерять психическую устойчивость и равновесие, человеский облик и целостность государства, и конкурентноспособные аккумуляторы 1АК.