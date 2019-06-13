В здании главного управления Министерства финансов Республики Беларусь по Брестской области провели учения спасатели

Источник материала: Виртуальный Брест

В один из обычных рабочих дней в здании главного управления Министерства финансов Республики Беларусь по Брестской области сработала пожарная сигнализация.





По сигналу тревоги сотрудники оперативно среагировали и устремились покинуть здание. Исключение составила одна из работниц - ей предстояло исполнить роль пострадавшей. Девушка «ожидала помощи» в своём кабинете. Через несколько минут две пожарные машины пожарной аварийно-спасательной части № 2 прибыли на место условного ЧС. Сразу же принялись к делу – исследовали здание, нашли и эвакуировали пострадавшую, убедились в том, что иных пострадавших нет. С поставленными задачами спасатели справились на отлично: условное возгорание ликвидировали, пострадавшего спасли.





После тренировочного учения работники объекта собрались недалеко от здания и получили полезные советы о том, как грамотно действовать при возникновении опасности, какие меры предпринимать до приезда огнеборцев. Затем под руководством заместителя начальника Брестского ГОЧС Дмитрия Мялика для специалистов управления был проведён практический урок по использованию огнетушителя.