Определены места массового отдыха населения у водоемов

Источник материала: Виртуальный Брест

Решением Брестского горисполкома от 16.04.2019 №515 «О подготовке мест массового отдыха у воды к купальному сезону 2019 года» определены следующие места массового отдыха населения у водоемов:





фото - иллюстрация

пляж «Центральный» (правый и левый берег р. Мухавец в районе моста по бульвару Шевченко);

пляж «Восток» (правый берег р. Мухавец в районе Гузнянского моста);

зона отдыха по ул. Октябрьской революции (Гребной канал);

зона отдыха «Красный Двор».

Решением Брестского райисполкома от 27.03.2019 №345 «О мерах по укреплению охраны жизни людей на водоемах района и подготовке мест массового отдыха у воды к купальному сезону 2019 года» в Брестском районе определены следующие места массового отдыха населения у водоемов:

‒ озеро Белое (база отдыха железной дороги РУП «Брестское отделение Белорусской железной дороги»);

‒ зона отдыха Белое озеро СП ООО «Санта Импекс Брест»;

‒ озеро Белое (база отдыха ТОК «Белое озеро»);

‒ озеро Рогознянское ОАО «СКО «Брестагроздраница»;

‒ пляж на водоеме в п.Мухавец КУМПП ЖКХ «Брестское ЖКХ;

‒ зона отдыха на о.Меднянское КУМПП ЖКХ «Брестское ЖКХ»;

‒ пляж на водоеме в р-не д.Б.Косичи ООО «Про Ви»;

‒ озеро Белое (база отдыха «Электрон» РУП «Брестэнерго»).

Однако, на пляж на водоеме в п.Мухавец КУМПП ЖКХ «Брестское ЖКХ» не выдано разрешение Брестского райисполкома на работу пляжа в связи с ненаполнением водоема водой.

Специалистами Брестского зонального центра гигиены и эпидемиологии проводится отбор проб воды из открытых водоемов г.Бреста и Брестского района для проведения их лабораторного исследования на соответствие Санитарных норм и правил «Требования к содержанию поверхностных водных объектов при их рекреационном использовании», Гигиенического норматива «Допустимые значения показателей безопасности воды поверхностных водных объектов для рекреационного использования», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 05.12.2016 № 122.

До начала купального сезона специалистами центра проведен двукратный отбор проб воды из открытых водоемов г.Бреста и Брестского района по полному перечню показателей гигиенического норматива: органолептическим, физико-химическим, микробиологическим (кишечная палочка; возбудители кишечных инфекций бактериальной этиологии - сальмонеллы тифа и паратифов, шигеллы, возбудители кишечных инфекций вирусной этиологии - антигены и (или) РНК энтеровирусы), паразитологическим показателям безопасности (жизнеспособные яйца гельминтов, жизнеспособные цисты патогенных простейших).

В период купального сезона 03-04.06.2019, 10-11.06.2019 проведен отбор проб воды водоемов во всех разрешенных местах купания в г.Бресте (20 проб воды водоемов) и Брестском районе (28 проб воды водоемов). По результатам испытаний пробы воды с начала купального сезона соответствуют санитарным нормам и правилам по микробиологическим показателям (индикаторный показатель: кишечная палочка Е.coli). В дальнейшем оценка санитарного состояния пляжей с отбором проб воды в купальный сезон до 31 августа 2019 года Брестским зональным ЦГиЭ будет продолжаться.

Кроме того, специалистами Брестского зонального ЦГиЭ проведен однократный отбор проб воды водоемов для лабораторных исследований в 6 несанкционированных зон отдыха населения у водных объектов г. Бреста и Брестского района. Выявлено несоответствие по микробиологическим показателям воды водоемов в районе Плоска, реки Лесная на протяжении 300 м по течению от моста, расположенного на автомобильной дороге Р-16 в районе д. Тюхиничи.

Обращаем внимание на необходимость соблюдения следующих правил поведения на воде:

· Следует купаться только в специально отведенных местах. Избегайте купания в водоемах, где берега густо заросли водной растительностью, а также в местах скопления водоплавающих птиц и пресноводных моллюсков, так как они могут быть переносчиками паразитарных заболеваний, которыми болеет и человек.

· Обращайте внимание на информационные щиты на пляжах, в случае выявления несоответствия качества воды водоемов по микробиологическим показателям, оперативно вывешивается информация о введении ограничения купания детей, о приостановлении купания детей и взрослых.

· Не купайтесь в водоеме, если на берегу установлена табличка «Купание

запрещено», «Ограничено купание детей», «Приостановлено купание детей и взрослых», купание в таких местах является угрозой возникновения инфекционных и паразитарных заболеваний.

· После купания обязательно примите душ с мылом, а ссадины и ранки обрабатывайте специальными средствами.

· Ни в коем случае не пейте воду из открытого водоема.

· Не используйте воду из водоема для приготовления пищи, мытья посуды, фруктов и овощей.

· Уходя с пляжа, не оставляйте за собой мусор и отходы. Сложите все в емкости или мешки и поместите их в специальные контейнеры для сбора мусора.

Соблюдение этих правил поможет сохранить Ваше здоровье!

Помощник врача-гигиениста ОКГ Брестского

зонального ЦГиЭ Юлия Владимировна Патиевец