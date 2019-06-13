Стало известно, почему Марадона ушел из мексиканского клуба

Источник материала: Tut.by

Диего Марадона добровольно ушёл в отставку с поста главного тренера мексиканского «Дорадос» из-за проблем со здоровьем. 58-летнему прославленному аргентинцу предстоят операции на плече и колене. «Спасибо за всё, босс! Восстанавливайтесь, и увидимся в ближайшее время!» — написала пресс-служба «Дорадос» в «Твиттере». Напомним, что 58-летний Марадона возглавил «Дорадос» 6 сентября прошлого года, подписав с клубом 11-месячный контракт на сумму $ 2 млн. Аргентинский специалист также исполнял обязанности технического директора клуба. Команда из Кульякана доходила до финалов Апертуры и Клаусуры, но оба раза проигрывала «Атлетико Сан-Луис». До работы с мексиканской командой Марадона занимал должность председателя правления (почётного президента) «Динамо-Брест». Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-3780821-maradona-ushjol-iz-meksikanskogo-kluba-iz-za-problem-so-zdorovem.html

Стало известно, что Диего Марадона ушел в отставку с поста главного тренера мексиканского «Дорадоса» из-за проблем со здоровьем. 58-летнему аргентинцу предстоят операции на плече и колене.



Фото: twitter.com/Dorados

— Спасибо за все, босс! Восстанавливайтесь, и увидимся в ближайшее время - говорится в клубном твиттере «Дорадоса».

Лучший футболист XX века и почетный председатель брестского «Динамо» Диего Марадона возглавил «Дорадос» 6 сентября 2018 года. Как отмечает "Чемпионат" , 11-месячный контракт с клубом был подписан на сумму 2 миллиона долларов. Аргентинский специалист также исполнял обязанности технического директора клуба. Команда из Кульякана доходила до финалов Апертуры и Клаусуры, но оба раза проигрывала «Атлетико Сан-Луис».

Летом 2018 года Марадона приезжал в Брест , где собирался работать председателем правления «Динамо». Затем улетел на родину «перезарядить батарейки» и не вернулся.





Фото: Станислав Коршунов

С октября 2008 года по июль 2010 года Марадона работал главным тренером сборной Аргентины, с которой дошел до четвертьфинала чемпионата мира 2010 года. Затем он возглавлял клубы из ОАЭ — «Аль-Васль» (2011−2012) и «Аль-Фуджайра» (2017−2018). В 2018 году он возглавил мексиканский «Дорадос», с которым расстался в апреле этого года.

В начале июня 58-летний Диего Марадона заявил о желании возглавить «Манчестер Юнайтед».