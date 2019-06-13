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Стало известно, почему Марадона ушел из мексиканского клуба
Источник материала: Tut.by
Диего Марадона добровольно ушёл в отставку с поста главного тренера мексиканского «Дорадос» из-за проблем со здоровьем. 58-летнему прославленному аргентинцу предстоят операции на плече и колене. «Спасибо за всё, босс! Восстанавливайтесь, и увидимся в ближайшее время!» — написала пресс-служба «Дорадос» в «Твиттере». Напомним, что 58-летний Марадона возглавил «Дорадос» 6 сентября прошлого года, подписав с клубом 11-месячный контракт на сумму $ 2 млн. Аргентинский специалист также исполнял обязанности технического директора клуба. Команда из Кульякана доходила до финалов Апертуры и Клаусуры, но оба раза проигрывала «Атлетико Сан-Луис». До работы с мексиканской командой Марадона занимал должность председателя правления (почётного президента) «Динамо-Брест». Подробнее на «Чемпионате»:
Стало известно, что Диего Марадона ушел в отставку с поста главного тренера мексиканского «Дорадоса» из-за проблем со здоровьем. 58-летнему аргентинцу предстоят операции на плече и колене.
— Спасибо за все, босс! Восстанавливайтесь, и увидимся в ближайшее время - говорится в клубном
Лучший футболист XX века и почетный председатель брестского «Динамо» Диего Марадона возглавил «Дорадос» 6 сентября 2018 года. Как отмечает
Летом 2018 года Марадона
С октября 2008 года по июль 2010 года Марадона работал главным тренером сборной Аргентины, с которой дошел до четвертьфинала чемпионата мира 2010 года. Затем он возглавлял клубы из ОАЭ — «Аль-Васль» (2011−2012) и «Аль-Фуджайра» (2017−2018). В 2018 году он возглавил мексиканский «Дорадос», с которым расстался в апреле этого года.
В начале июня 58-летний Диего Марадона
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«Спасибо за все, босс! Восстанавливайтесь, и увидимся в ближайшее время».
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