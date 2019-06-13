ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стало известно, почему Марадона ушел из мексиканского клуба

14.06.2019 12:28 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by 


Диего Марадона добровольно ушёл в отставку с поста главного тренера мексиканского «Дорадос» из-за проблем со здоровьем. 58-летнему прославленному аргентинцу предстоят операции на плече и колене. 

«Спасибо за всё, босс! Восстанавливайтесь, и увидимся в ближайшее время!» — написала пресс-служба «Дорадос» в «Твиттере».

Напомним, что 58-летний Марадона возглавил «Дорадос» 6 сентября прошлого года, подписав с клубом 11-месячный контракт на сумму $ 2 млн. Аргентинский специалист также исполнял обязанности технического директора клуба. Команда из Кульякана доходила до финалов Апертуры и Клаусуры, но оба раза проигрывала «Атлетико Сан-Луис». 

До работы с мексиканской командой Марадона занимал должность председателя правления (почётного президента) «Динамо-Брест».

Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/football/news-3780821-maradona-ushjol-iz-meksikanskogo-kluba-iz-za-problem-so-zdorovem.html

Стало известно, что Диего Марадона ушел в отставку с поста главного тренера мексиканского «Дорадоса» из-за проблем со здоровьем. 58-летнему аргентинцу предстоят операции на плече и колене.


Фото: twitter.com/Dorados

— Спасибо за все, босс! Восстанавливайтесь, и увидимся в ближайшее время - говорится в клубном твиттере «Дорадоса».

Лучший футболист XX века и почетный председатель брестского «Динамо» Диего Марадона возглавил «Дорадос» 6 сентября 2018 года. Как отмечает "Чемпионат", 11-месячный контракт с клубом был подписан на сумму 2 миллиона долларов. Аргентинский специалист также исполнял обязанности технического директора клуба. Команда из Кульякана доходила до финалов Апертуры и Клаусуры, но оба раза проигрывала «Атлетико Сан-Луис».

Летом 2018 года Марадона приезжал в Брест, где собирался работать председателем правления «Динамо». Затем улетел на родину «перезарядить батарейки» и не вернулся.
 


Фото: Станислав Коршунов

С октября 2008 года по июль 2010 года Марадона работал главным тренером сборной Аргентины, с которой дошел до четвертьфинала чемпионата мира 2010 года. Затем он возглавлял клубы из ОАЭ — «Аль-Васль» (2011−2012) и «Аль-Фуджайра» (2017−2018). В 2018 году он возглавил мексиканский «Дорадос», с которым расстался в апреле этого года.

В начале июня 58-летний Диего Марадона заявил о желании возглавить «Манчестер Юнайтед».

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Спасибо за все, босс! Восстанавливайтесь, и увидимся в ближайшее время».
 
Новости дня
Новости разные
 
В Бресте на стоянке супермаркета провалился асфальт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика