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За самоотверженность и профессионализм

14.06.2019 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

За самоотверженность и профессионализм

В воскресенье в нашей стране отмечается профессиональный праздник – День медицинского работника. Накануне в районном Центре культуры прошло тематическое мероприятие, посвященное этой дате.   Лечить людей во все времена было ответственным и важным делом. Медицинские работники выполняют свой долг самоотверженно и профессионально. Благодаря их труду и заботе люди побеждают болезни, сохраняют жизнь. С праздником в этот день работников медицины поздравила председатель районного Совета депутатов Ирина Прудникова. От  имени районного Совета депутатов, районного  исполнительного комитета  и от себя она лично  поздравила руководителей, медицинских работников, ветеранов труда с их профессиональным праздником, отметив, что это самая благородная профессия  — лечить людей. Она заметила, что в руках медиков находится  самое главное, что есть у нас – здоровье и жизнь наших граждан. Выбрав однажды свою профессию,  медицинские работники идут с ней в большинстве своем всю жизнь. И. Прудникова высказала  слова благодарности собравшимся в зале и тем, кто в этот момент находился на рабочих местах. Отметила, что здравоохранение района  развивается в правильном направлении, в медицинские учреждения приходит работать молодежь. Внедряются новые формы работы, в помощь врачам приходит новое оборудование, препараты. Особые слова благодарности были высказаны ветеранам, за то, что они когда-то  пришли  молодыми в здравоохранение и, проработав всю жизнь здесь, передавали и передают свой опыт молодому поколению. А затем Ирина Викторовна вручила награды медицинским работникам.  Благодарность районного исполнительного комитета была объявлена заместителю главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи ЦРБ Елене Тупициной, заведующему стоматологической поликлиникой Светлане Ерастенко, фельдшеру-валеологу районного Центра  гигиены и эпидемиологии  Наталье Сакович, Почетной грамотой районного Совета депутатов  награждены врач-педиатр, заведующей педиатрическим отделением ЦРБ Татьяне Чуприк, главная медицинская сестра ЦРБ Татьяна Василенко. Благодарственным письмом районного Совета депутатов награждена фельдшер-лаборант районного Центра гигиены и эпидемиологии Ирина Каленик.

Более подробно читайте в газете.

За самоотверженность и профессионализм

За самоотверженность и профессионализм

За самоотверженность и профессионализм

За самоотверженность и профессионализм

За самоотверженность и профессионализм

За самоотверженность и профессионализм

За самоотверженность и профессионализм

За самоотверженность и профессионализм

За самоотверженность и профессионализм

 
 
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В воскресенье в нашей стране отмечается профессиональный праздник – День медицинского работника. Накануне в районном Центре культуры прошло тематическое...
 
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