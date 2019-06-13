За самоотверженность и профессионализм

Источник материала: Кричевская жизнь





В воскресенье в нашей стране отмечается профессиональный праздник – День медицинского работника. Накануне в районном Центре культуры прошло тематическое мероприятие, посвященное этой дате. Лечить людей во все времена было ответственным и важным делом. Медицинские работники выполняют свой долг самоотверженно и профессионально. Благодаря их труду и заботе люди побеждают болезни, сохраняют жизнь. С праздником в этот день работников медицины поздравила председатель районного Совета депутатов Ирина Прудникова. От имени районного Совета депутатов, районного исполнительного комитета и от себя она лично поздравила руководителей, медицинских работников, ветеранов труда с их профессиональным праздником, отметив, что это самая благородная профессия — лечить людей. Она заметила, что в руках медиков находится самое главное, что есть у нас – здоровье и жизнь наших граждан. Выбрав однажды свою профессию, медицинские работники идут с ней в большинстве своем всю жизнь. И. Прудникова высказала слова благодарности собравшимся в зале и тем, кто в этот момент находился на рабочих местах. Отметила, что здравоохранение района развивается в правильном направлении, в медицинские учреждения приходит работать молодежь. Внедряются новые формы работы, в помощь врачам приходит новое оборудование, препараты. Особые слова благодарности были высказаны ветеранам, за то, что они когда-то пришли молодыми в здравоохранение и, проработав всю жизнь здесь, передавали и передают свой опыт молодому поколению. А затем Ирина Викторовна вручила награды медицинским работникам. Благодарность районного исполнительного комитета была объявлена заместителю главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи ЦРБ Елене Тупициной, заведующему стоматологической поликлиникой Светлане Ерастенко, фельдшеру-валеологу районного Центра гигиены и эпидемиологии Наталье Сакович, Почетной грамотой районного Совета депутатов награждены врач-педиатр, заведующей педиатрическим отделением ЦРБ Татьяне Чуприк, главная медицинская сестра ЦРБ Татьяна Василенко. Благодарственным письмом районного Совета депутатов награждена фельдшер-лаборант районного Центра гигиены и эпидемиологии Ирина Каленик.

Более подробно читайте в газете.



































