«За год строители 2 раза кинули». История о том, как читатель заказал забор, но ничего не получил

Источник материала: Tut.by

«Представляете, за год напоролся сразу на двух недобросовестных строителей — взяли предоплату и исчезли», — наш читатель Станислав обратился в редакцию с просьбой помочь найти пропавшего с его деньгами предпринимателя. Речь идет о сумме в четыре тысячи рублей, за которые он должен был построить забор на даче. Выяснилось, что «ипэшник» хочет закончить объект, но никак не может до него доехать.

История началась с того, что Станислав решил поставить забор на даче. Проштудировал интернет, обзвонил разные строительные организации и остановился на ИП Дмитрии Ш. Тот пообещал адекватные цены и сроки, с заключением договора.

— Дмитрий приехал на участок 25 апреля, все обмерял, назвал финальную стоимость материалов — 3360 рублей, — рассказывает Станислав. — За эти деньги он обещал купить металлический штакетник, ворота и калитку. Всю сумму на закупку всего необходимого я ему и передал. Стоит сказать, что начал он бодро — вскоре приехали рабочие, установили столбы, бордюрный камень. Но после этого работы прекратились, Дмитрий по телефону кормил «завтраками». И всегда у него были причины. Например — у сварщика жена родила, и он никак не выедет из Березино.



Фото предоставлено читателем

В телефонном разговоре за 23 мая Стасу было обещано, что забор появится через неделю, говорит он. Кроме того, он получил номер телефона поставщика штакетника, который подтвердил, что деньги ему на штакетник от Дмитрий Ш. поступили и он готов их доставить. На фоне таких обнадеживающих новостей Стас согласился заплатить «ипэшнику» за выполненные работы — 650 рублей.

Деньги заказчик отдал, но штакетника от поставщика так и не дождался. Тот на некоторое время исчез — телефон уже несколько недель недоступен. Ш. так же перестал отвечать на звонки.





— Ситуация для меня уже знакомая. За год до этого я заказывал у одной фирмочки лестницу — передал деньги и человек пропал. Лестницу в итоге у других людей заказал, а вот своих денег до сих пор не вернул. Милиция, конечно, уже нашла того предпринимателя, и он поклялся все отдать. После разговора со следователем отдает частями. Если честно, я не понимаю этих людей. Им дают деньги вперед — можно работать даже без собственной «оборотки». Сдал объект — получил деньги за работу. Только на этом заборе он заработал бы около тысячи долларов.

Стас был уверен, что Дмитрий не одному ему должен, и оказался прав.

Девушка Мария из Новополоцка, например, два года назад одолжила Дмитрию 3200 долларов. На месяц и с расчетом на вознаграждение. Интересно, что нашлись эти ранее не знакомые люди на интернет-форуме — Ш. разместил там объявление о поиске инвестора для «очень прибыльного дела», связанного со строительством некоего объекта в России. Деньги ему нужны якобы для покупки лицензии на определенные виды работ (кстати, лицензии не покупаются).





Для журналиста REALTY.TUT.BY Мария рассказала, что она с Ш. заключила договор займа в 2017 году. Но денег своих она так и не дождалась — сначала должник жаловался на возникшие сложности с заказчиком в России, а позже перестал отвечать на звонки.

На том же форуме предприниматель в 2017 году нашел еще одного инвестора — Антона. У него он взял под договор займа сумму в две тысячи долларов. Обещал отдать все через месяц, но не отдал до сих пор.

— Мне он вернул какой-то мизер, не более 200 долларов — и на этом все. А деньги ему нужны были на покупку какого-то оборудования. Стоило, конечно, обратиться в суд, но, думаю, у него и нет ничего.

Телефон «ИП Дмитрий Ш.» найти не составило труда. В разговоре с журналистом предприниматель не стал отрицать, что не выполнил взятые на себя обязательства.

— Есть такое дело. Но мы этот вопрос завтра-послезавтра, до выходных… до понедельника так точно закроем. Штакетник есть, все готово, только сварщик загулял. Собирались доварить ворота и калитку, а он уехал, свез ключи… Но он уже приехал и будем уже заниматься. Завтра привезем штакетник и приступим к работе 100%.

Этот разговор состоялся 12 июня. Сегодня 14-е, но дальше обещаний дело не продвинулось.

— Дмитрий обещал привезти штакетник в пятницу. Даже активизировался в вайбере поставщик, у которого штакетник якобы находится — пообещал сделать доставку в 22−23 часа вечера четверга.

В итоге никто ничего не привез. Станислава такое развитие событий не устроило и он обратился с заявлением в милицию провести проверку по факту мошенничества.