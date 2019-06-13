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В Минске 13 июня побит температурный рекорд 107-летней давности

14.06.2019 12:48 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске 13 июня побит температурный рекорд 107-летней давности
Фото из открытых источников

В Беларуси по-прежнему сохраняется аномальная жара. Среднесуточная температура воздуха по стране 13 июня превысила климатическую норму на 4-12 градусов. Температура днем достигала от 25 градусов в Езерище (Витебская область) до плюс 34 в центральных и южных районах Беларуси, отмечают в Белгидромете.

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Самая высокая температура зафиксирована в Василевичах (Гомельская область) – 34,4 градуса. В Минске побит температурный рекорд 1912 года: столбик термометра поднялся до 34 градусов (в 1912-м было 30 градусов). В столице превышен абсолютный температурный максимум для июня за всю историю метеонаблюдений, то есть установлен рекорд месяца, пишет БЕЛТА.

Температурный максимум обновлен и в некоторых областных центрах: в Бресте вчера было 32,9 градуса (32,1 градуса в 1972-м), в Гомеле - 32,4 градуса (31,5 градуса в 1946-м). В Могилеве температура поднялась до 30,7 градуса (30,5 - в 1959-м).

14 июня днем в Беларуси ожидается переменная облачность. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер прогнозируется неустойчивый слабый с усилением до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха составит 27-33 градуса, местами по югу - до плюс 34. В выходные жаркая погода будет сохраняться в южных районах Беларуси. В северных и северо-восточных районах страны ожидается ослабление жары.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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В Беларуси по-прежнему сохраняется аномальная жара.
 
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