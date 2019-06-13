«Вложил 100 тысяч долларов». Как работают в райцентрах и поселках кафе и бары с минскими ценами

Источник материала: Tut.by

«Жители Ольшан не экономят, не заморачиваются — рубль туда, рубль сюда», — рассказывает владелец семейного кафе в этом агрогородке Александр Гром. И хотя цены на многие позиции в заведении, в которое вложили около 100 тысяч долларов, на уровне минских, на нехватку посетителей здесь не жалуются. За последнее время в Беларуси кафе, кофейни и бары открылись во многих поселках и маленьких городах, при этом цены зачастую низкими не назовешь. FINANCE.TUT.BY поговорил с владельцами таких заведений в маленьких населенных пунктах и узнал, каково там вести подобный бизнес.





Black Bar в Островце: «Публика пестрая — кто-то и 3 рубля тратит, а кто-то и 100»

Два молодых парня Павел и Андрей переехали в Островец их Минска, где до этого уже лет 10 работали барменами в хороших заведениях. Павел родился и вырос здесь, а потом поехал учиться в столицу. Там устроился на работу в бар, где пересекся с Андреем. Позже ребята стали родственниками — Андрей женился на Пашиной сестре.

— В минских барах работалось хорошо. Но очень хотелось стоять за стойкой своего заведения, — рассказывает Андрей. — Перед нами с Пашей был выбор: остаться и работать в столице или рискнуть и попробовать открыть свой бар в Островце. Его мы выбрали неслучайно. Островец в этот момент стремительно развивался — там начали строить АЭС.

Как рассказывают парни, на тот момент они были сильно ограничены в средствах, поэтому в выбранном под бар помещении ремонт сделали своими руками. Заведение ребята назвали Black Bar, оно уже 1,5 года принимает гостей, а Паша с Андреем стоят за собственной барной стойкой.





— Нам пришлось изрядно потрудиться, чтобы научить людей в Островце культуре пития, правильно и вкусно употреблять различные напитки, — говорит Андрей. — У нас есть и кальян, и караоке. Кстати, у единственных в городе. У нас еще можно посмотреть футбол на большом экране проектора. Иногда устраиваем киновечера.

Ребята говорят, что к ним ходят не только жители Островца, но и Ошмян, Сморгони.

— Однако есть и отличие баров в регионах от столицы: в будний день у нас пусто, от силы человек 10 заходит. Здесь нет такого понятия, как зайти в бар в любой день на пару коктейлей или покурить кальян. А вот в пятницу и субботу желающих отдохнуть очень много, и мест в баре для всех не хватает. По этому по выходным у нас действует фейсконтроль и дресс-код, — рассказывает Андрей. По субботам большинство — это приезжие работники с АЭС. У них шестидневка, воскресенье выходной, поэтому в субботу они гуляют до утра.





Цены на коктейли здесь не уступают столичным. В среднем порция напитка стоит 8−9 рублей.

— Публика у нас очень пестрая. Кто-то может прийти и взять бокал пива за 3 рубля, а кто-то и 100 рублей оставит. У многих приезжих хорошие зарплаты, по белорусским меркам даже очень хорошие. Они могут легко позволить себе отдыхать не только у нас, но поехать в Минск, — отмечает парень. — Островец нельзя сравнивать в этом плане с обычным райцентром.

Андрей говорит, что вложенное в этот бар уже окупилось.

Кофейня «1505» в Лоеве: «Нас радует уже то, что мы работаем не в минус»

Кофейня «1505» в городском поселке Лоев Гомельской области, о которой рассказала наша читательница, заработала 20 апреля этого года. Хозяева заведения — молодая семейная пара Сергей и Анжелика — сами живут в Гомеле.

— Вообще мы оба родом из Лоева, — рассказывает Анжелика. — Уехали после школы учиться — Сергей в Минск, а я в Гомель. После стали жить в Гомеле. Очень любим кофе. Когда задумались о своем бизнесе, то решили открыть кофейню именно в родном поселке. В Европе в маленьких городах инфраструктура развита, а у нас нет. Подумали, что нужно это исправлять.

Семья арендовала помещение у райпо в самом центре поселка. Сами придумали дизайн, сделали ремонт своими руками — от проводки до светильников. Мебель, по словам Анжелики, заказывали в поселке. «Вложили в кофейню навскидку тысячи 4 долларов».

Девушка говорит, что они удачно выбрали место.

— Тут и площадь, и набережная, и пляж. Если какие-то массовые мероприятия, проходят возле нас, — перечисляет преимущества хозяйка кофейни. — Проходимость у нас довольно большая (хотя это не единственное заведение в поселке, есть еще 2 бара и пекарня. — Прим. Ред.). Сказать, сколько у нас посетителей в день, пока не могу, не подбивали еще статистику. Но друзья говорят, что по ощущениям — как в средней кофейне в Гомеле.





По словам владельцев, основная масса посетителей кофейни — дети.

— Даже не молодежь, а именно дети. Честно говоря, первый месяц работы я боялась, что мы станем «детским» кафе. Потому что процентов 70 посетителей были подростками, хотя мы рассчитывали больше на клиентов нашего с мужем возраста — по лет 30, — с улыбкой рассказывает девушка. — Сейчас по вечерам заходит как молодежь, так и семейные пары.

В кофейне работало два человека посменно. Один ушел, на его место ищут работника. А пока его подменяют Анжелика с Сергеем.

В меню заведения есть и напитки, и то, чем можно перекусить.

— Мы стараемся пока придерживаться классической кофейной карты, лавандовым рафом людей не пугать, — шутя говорит Анжелика. — Пусть посетители пока привыкнут к обычным новинкам, попробуют латте и глясе. Кстати, есть у нас и холодные напитки.

Цены в кофейне ниже минских. Но если соотнести с местными зарплатами — в мае средняя была чуть больше 550 рублей, то низкими их не назовешь. Эспрессо стоит 1,7 рубля, американо — 1,9, капучино 2,5, латте — 3,2 рубля. Горячий шоколад — 3 рубля, раф на сливках и глясе — 3,3 рубля. Также в кофейне есть французские хот-доги по 3,5 рубля и сэндвичи по 3 рубля. Здесь можно съесть и мороженое.





— Бывает, люди жалуются, что цены высокие. В основном это те, кто постарше. Говорят, что мороженое в магазине дешевле. Я объясняю, что у нас и другое мороженое, и подаем мы его в красивых креманках, обслуживаем вас, из кофейни не гоним, можно посидеть здесь покушать, музыку послушать, кондиционер есть. Тогда уже люди немножко начинают понимать, добреют, — рассказывает хозяйка кофейни. — Оборудование у нас свое, а не в аренде. Поэтому мы стараемся сделать цены даже чуть-чуть ниже чем в Гомеле, не говоря уже про Минск.

Анжелика говорит, что местных людей сложно вытянуть из дома, раньше было не принято ходить по кафе и кофейням, да и их не было. Поэтому они еще только привыкают.

— Мы в тестовом режиме вводим настольные игры. Кому-то нравится, кто-то относится настороженно. Пробовали организовать игру в мафию, не собрались люди. Но после многие спрашивали, много ли народу было.

Окупить затраты на открытие кофейни семья планирует за год.

— Нас радует уже то, что мы работаем не в минус, — говорит девушка. — Надеюсь, что дела будут идти и дальше хорошо.

GRO-KAFE в Ольшанах: «Готовили пиццу дома с доставкой, а потом открыли кафе»

Похвастаться модным заведением может и агрогородок Ольшаны Столинского района, где живет около 8,5 тысячи человек. В феврале Александр и Валентина Гром с дочерьми Анной и Натальей открыли здесь GRO-KAFE. Судя по фотографиям, интерьер там не уступает многим минским общепитам, а уж меню и подача блюд и подавно.





— Началось все с того, что моя жена Валентина увлеклась приготовлением пиццы, — рассказывает хозяин заведения Александр Гром. — И нам, и друзьям она очень нравилась. А тут как раз вышел декрет, который разрешил физлицам готовить на дому и продавать все это без оформления ИП, только уплачивая налог. Решили организовать домашнее производство пиццы с доставкой.



Фото из личного архива героев публикации

Пицца, по словам Александра, быстро стала популярной в агрогородке. Обычная кухонная техника не справлялось с объемами, поэтому пришлось купить минимальный набор оборудования для приготовления пиццы. А через пару месяцев семья обзавелась профессиональным — большой печью, тестомесами, столами, всем, что надо. К производству подключились и дочери Александра, и сам Александр.





— Сразу пиццу делали, как получалось. Потом начали ее усовершенствовать, нашли итальянскую муку, технологию, рецептуры. Поняли, что нужно развиваться в этом направлении. Начали узнавать, как открыть кафе, — рассказывает Александр. — Нам подвернулся очень хороший вариант помещения в центре Ольшан. Мы его арендовали, за 5 месяцев сделали ремонт и 1 февраля открылись.

К слову, на тот момент это уже было далеко не первое заведение в агрогородке. Однако только одно из них Александр считает конкурентом, «оно более современное». «А государственное кафе „Колосок“ — это не конкурент. У него своя публика».



Фото из личного архива героев публикации

Хозяин кафе говорит, что чаще всего к ним приходит молодежь.

— Те, кто постарше, более консервативные, у них нет привычки ходить в какие-то заведения, — отмечает Александр. — Бывают дни, когда у нас совсем мало посетителей. А бывает полный аншлаг. В среднем человек 70 в день приходит.

В меню кафе есть не только пицца. Здесь подают больше чем с полдесятка салатов, несколько супов — есть даже морской с тигровыми креветками. Большой выбор рыбных блюд — и лосось, и дорадо, и морской окунь.





— Сейчас есть много поставщиков качественных продуктов, которые доставляют все необходимое в регионы. С этим проблем нет, — рассказывает Александр. — У нас есть и обеденное меню. Комплекс стоит 6 рублей.

Если говорить о пицце, то цены на нее примерно такие, как в Минске. Стандартная стоит 12 рублей — это 36 сантиметров, а по весу около 600 граммов. Большая пицца стоит 20 рублей.

— Не думаю, что это дорого для наших людей. Жители Ольшан не экономят, не заморачиваются — рубль туда, рубль сюда. На остальные блюда цены ниже, чем в столице. Хотя здесь сложно сравнивать, ведь нужно оценивать полностью заведение, качество еды, размеры порций, — рассуждает хозяин кафе.

По словам Александра, в свое заведение он вложил около 100 тысяч долларов. Деньги пошли на ремонт здания снаружи и внутри, интерьер, дизайн которого семья придумала сама, оборудование. Пока что бизнес не окупился.

«Кавярня» в Браславе: «Сегодня для меня это больше не бизнес, а хобби»

Есть уютное местечко с названием «Кавярня» и под Браславом. Открыла его девушка Юлия, которой негде в этом городе было пить кофе. «Кавярня» считается придорожным заведением, но сюда нередко заходят и местные жители, и туристы, которые приезжают в город.





— Я в Браслав переехала из Минска. Несколько лет проезжала это место, мне оно очень нравилось. Обожаю пить кофе, а в Браславе его пить было негде. Поэтому я решила открыть такое и для себя, и для людей, — рассказывает хозяйка «Кавярнi» Юлия. — Работаем мы уже второй год в формате мини-кафе. Это создает определенные трудности, потому что в пик сезона мы не всегда в состоянии обслужить всех желающих. Не потому, что не хотим, а потому что просто не можем физически. Пиковые нагрузки — это май, в это время очень много туристов, в июне и июле. Во все остальное время нам приходится скучать.

Кафе находится в 5−6 километрах от Браслава.

— У нас транспортная проблема, — говорит Юлия. — Молодежь, которая с машинами, к нам еще приезжает, но все равно попить у нас кофе или перекусить желающих не так много, потому что мы далеко от города. Плюс покупательная способность у людей в райцентрах низкая. Зарплата в 300 рублей, которая для Браслава вполне обычное дело, не сильно позволяет людям шиковать. Да и у людей в регионах нет такой привычки ходить в кафе. Какие-то праздники — детские дни рождения, юбилеи у нас отмечают. Но у нас мало посадочных мест, мы можем вместить максимум 25 человек, к примеру, мини-свадьбу. Но это не есть наш основной рынок. Наш — это туристы и проезжающие.





Кофе в «Кавярне» стоит 3 рубля. 3,5 стоит капучино или латте, можно с сиропом, их, по словам Юлии, у них большой выбор.

— Порция драников с мясом стоит 5 рублей, без мяса — 3,5 рубля. Комплексный обед — 7 рублей — это суп — борщ, грибной, летом холодник. На второе — картофельное пюре с чем-то мясным, овощной салат. Плюс компот. Для местных предлагаем шаурму, бургеры, картошку-фри, наггетсы. Еще у нас есть пицца, которую мы печем сами, с нуля, без всяких замороженных заготовок, — оглашает меню хозяйка. — Также у нас есть доставка для некоторых агроусадеб, которые захотели с нами посотрубничать. Туристы могут при желании сделать у нас заказ и мы доставим. Была доставка и для своих, но пользовались ею в основном дальнобойщики. Могли позвонить и попросить что-нибудь им привезти.

С продуктами, Юлия говорит, у заведения проблем нет.

— Хорошо, что сейчас есть поставщики продуктов, которые сотрудничают с регионами. У нас есть возможность закупать хорошее сырье — моцареллу, смеси для смузи, — отмечает девушка. — Работают у нас 6 человек.

В свое заведение Юлия вложила около 10 тысяч долларов.

— Мне пришлось полностью сделать кухню, купить оборудование. Я экономила, заказывала в России кое-что. К примеру, стол металлический у нас стоит 600−650 рублей. Если брать б\у, то рублей 200. При заказе из России можно вложиться в 150 рублей. Многое я купила у кафе, которые позакрывались. Кофемашина — это очень дорогое удовольствие. Стоит около 1000 долларов, а потом требует постоянного дорогостоящего обслуживания, — перечисляет хозяйка кафе. — Сегодня для меня это больше не бизнес, а хобби. Я очень люблю Браслав, хочу, чтобы он развивался. Хочу, чтобы люди, приезжая сюда, могли нормально покормить детей. Я свою семью кормлю у себя же в кафе. У меня отличные повара, готовят хорошо, качественно, все всегда свежее. Мы делаем все как для себя.