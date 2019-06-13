В России разработали уникально прочный оружейный пластик

Источник материала: Tut.by

Российский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) вместе с предприятием «Полипластик» разработал очень прочный полимерный материал, из которого можно делать детали стрелкового оружия. Об этом пишет «Популярная механика», ссылаясь на РИА «Новости».



Пистолет Glock — один из первых видов оружия, где широко использовались полимерные детали. Фото: wikipedia/Jmm1713

По словам источника, новый материал имеет физико-математические показатели на 15−20 процентов выше, чем у используемых пластиков. А его стойкость к циклическим нагрузкам в 2−3 раза выше, чем у прочих материалов (что должно обеспечить значительно более высокую износостойкость).

Современные высокопрочные полимеры не слишком разнообразны. В основном они отличаются марками используемого в качестве основы полиамида, а также количеством и типами добавок к нему. Армирующим компонентом оружейных пластиков является углеродное волокно или стекловолокно.

Оружейные пластики использовались и до того, как в них стали применять полиамид (достаточно вспомнить известные «оранжевые» части автоматов Калашникова). Но при пробитии таких полимеров пулей они раскалывались и образовывали множество мелких острых осколков Последние при разлете могли наносить раны, из которых было непросто извлечь «щепки», — пластик практически невидим на рентгене.