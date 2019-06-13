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В «Белтелекоме» - новый директор
Источник материала: БДГ
Новым гендиректором «Белтелекома» назначен Юрий Петрученя, который ранее занимал пост руководителя минского филиала компании.
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Там сообщается, что Петрученя руководит работой РУП электросвязи «Белтелеком» на основании Устава. Он также занимается производственно-хозяйственными, финансово-экономическими вопросами, занимается международной деятельностью и нормативно-правовым обеспечением.
Напомним, бывший генеральный директор Сергей Сиводедов
В этот де жень наконец КГБ
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Новым гендиректором «Белтелекома» назначен Юрий Петрученя, который ранее занимал пост руководителя минского филиала компании.
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