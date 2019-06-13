В «Белтелекоме» - новый директор

Новым гендиректором «Белтелекома» назначен Юрий Петрученя, который ранее занимал пост руководителя минского филиала компании.

Информация о назначении размещена на сайте «Белтелекома».

Там сообщается, что Петрученя руководит работой РУП электросвязи «Белтелеком» на основании Устава. Он также занимается производственно-хозяйственными, финансово-экономическими вопросами, занимается международной деятельностью и нормативно-правовым обеспечением.

Напомним, бывший генеральный директор Сергей Сиводедов был задержан 4 мая за взятку в 15 тысяч долларов.