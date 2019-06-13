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В «Белтелекоме» - новый директор

14.06.2019 12:35 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Новым гендиректором «Белтелекома» назначен Юрий Петрученя, который ранее занимал пост руководителя минского филиала компании.

Информация о назначении размещена на сайте «Белтелекома».

Там сообщается, что Петрученя руководит работой РУП электросвязи «Белтелеком» на основании Устава. Он также занимается производственно-хозяйственными, финансово-экономическими вопросами, занимается международной деятельностью и нормативно-правовым обеспечением.

Напомним, бывший генеральный директор Сергей Сиводедов был задержан 4 мая за взятку в 15 тысяч долларов.

В этот де жень наконец КГБ подтвердил и арест бывшего заместителя госсекретаря Совбеза Андрея Втюрина. Ранее сообщалось, что эти два дела могут быть связаны.

 
 
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Новым гендиректором «Белтелекома» назначен Юрий Петрученя, который ранее занимал пост руководителя минского филиала компании.
 
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