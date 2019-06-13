Новый глава Минздрава придумал, как снизить цены на импортные лекарства

Об этом заявил журналистам министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник.





БЕЛТА слова главы Минздрава. На этой платформе в онлайн-режиме каждый гражданин сможет разместить информацию о том, что он где-то за границей купил препарат в полтора-два раза дешевле, чем у нас, приводитслова главы Минздрава.









Минздрав разъяснит, по каким позициям цены приведены в соответствие, дадут четкое обоснование, почему сложилась такая ситуация. Если не окажется возможности снизить цену для страны в связи с позицией производителя, отечественных производителей будут ориентировать на освоение производства аналогов.