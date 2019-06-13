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Новый глава Минздрава придумал, как снизить цены на импортные лекарства

14.06.2019 12:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси появится онлайн-платформа, где можно будет разместить информацию о высоких ценах на лекарства.

Об этом заявил журналистам министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник.

На этой платформе в онлайн-режиме каждый гражданин сможет разместить информацию о том, что он где-то за границей купил препарат в полтора-два раза дешевле, чем у нас, приводит БЕЛТА слова главы Минздрава.


Минздрав разъяснит, по каким позициям цены приведены в соответствие, дадут четкое обоснование, почему сложилась такая ситуация. Если не окажется возможности снизить цену для страны в связи с позицией производителя, отечественных производителей будут ориентировать на освоение производства аналогов.

 
 
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В Беларуси появится онлайн-платформа, где можно будет разместить информацию о высоких ценах на лекарства.
 
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