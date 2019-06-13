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Новый глава Минздрава придумал, как снизить цены на импортные лекарства
Источник материала: Партизан
В Беларуси появится онлайн-платформа, где можно будет разместить информацию о высоких ценах на лекарства.
Об этом заявил журналистам министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник.
На этой платформе в онлайн-режиме каждый гражданин сможет разместить информацию о том, что он где-то за границей купил препарат в полтора-два раза дешевле, чем у нас, приводит
Минздрав разъяснит, по каким позициям цены приведены в соответствие, дадут четкое обоснование, почему сложилась такая ситуация. Если не окажется возможности снизить цену для страны в связи с позицией производителя, отечественных производителей будут ориентировать на освоение производства аналогов.
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В Беларуси появится онлайн-платформа, где можно будет разместить информацию о высоких ценах на лекарства.
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