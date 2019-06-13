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Лукашенко: Международная система трещит по швам

14.06.2019 12:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Беларуси выступил на расширенном заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества.



Президент Беларуси высказал обеспокоенность состоянием международной системы безопасности, выступая на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Наша страна является государством-наблюдателем при ШОС, пишет reform.by 

«Сегодня, к сожалению, очевидно, что функционировавшая более-менее эффективно после Второй мировой войны международная система трещит по швам. В военной сфере идет демонтаж сдерживающих стратегических договоренностей и скатывание к гонке вооружений», — сказа он, передает пресс-служба президента.

По словам Александра Лукашенко, исчезают гарантии недопущения масштабного конфликта. В политике идет разговор на языке конфронтация. Экономика и торговля стали инструментами враждебного воздействия. Президент Беларуси указал на то, что с развитием интернета под угрозой оказалась частная жизнь людей.

Александр Лукашенко отметил, что глобализация не принесла тех выгод, которых от нее ожидали.


«Но пока создается обоснованное впечатление, что наш выигрыш от глобализации оказался гораздо меньшим, чем проигрыш», — добавил он.

Он подчеркнул, что даже крупным и влиятельным странам не хватает ресурсов, чтобы противостоять современным вызовам. В этих условиях, по мнению президента, растет значение международных институтов и механизмов, которые были созданы после распада биполярной системы. Александр Лукашенко считает, что ШОС уже созрела для более активного и настойчивого участия в выстраивании международной политики на принципах мира, взаимного уважения и равноправия.

«Организация может и, главное, должна (этого ждут люди) содействовать нейтрализации угроз в области безопасности, определению точек соприкосновения и взаимодействия в экономической сфере», — отметил он.

 
 
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Президент Беларуси выступил на расширенном заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества.
 
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