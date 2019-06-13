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Уже 72. Где еще нельзя ходить в лес в Беларуси

14.06.2019 12:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Запрет на посещение лесов ввели в 72 районах страны. Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства.



В частности, ограничения действуют в шести районах Витебщины. Так, в регионе временно нельзя посещать леса в Полоцком, Сенненском, Россонском, Миорском, Витебском и Шарковщинском районах.

В Гродненской области под запрет попали леса в Островецком, Сморгонском, Ошмянском, Ивьевском, Лидском, Гродненском и Вороновском районах.

На Брестчине запрет действует на территории 10 районов: Барановичском, Ляховичском, Ганцевичском, Пинском, Ивановском, Дрогичинском, Березовском, Каменецком, Брестском, Малоритском.

В Могилевской области временно нельзя посещать леса в Краснопольском, Костюковичском, Хотимском, Быховском, Осиповичском, Шкловском, Могилевском, Чаусском, Глусском, Кличевском и Белыничском районах.


Также ограничения действуют в Минской (за исключением Мядельского, Молодечненского, Логойского и Копыльского районов) и Гомельской (кроме Октябрьского района) областях.

Добавим, что запреты введены в связи с установившейся аномальной жарой и возросшим риском возникновения лесных пожаров.

На сайте министерства по интерактивной карте можно узнавать, когда и где вводятся и снимаются ограничения в каждом конкретном регионе.

 
Теги: Витебск
 
 
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Запрет на посещение лесов ввели в 72 районах страны. Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства.
 
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