С допроса в суде начался первый рабочий день нового гендиректора МТЗ Вовка

Пятый год главный инженер МЗКТ Андрей Головач находится в СИЗО. Его трижды оправдали и признали не виновным в получении взятки, а сейчас Головач — снова обвиняемый. По версии следствия, он получил 192 200 долларов, 35 тысяч евро и «намеревался получить еще 240 тысяч долларов». Все эти годы фигурант вину не признает.





TUT.BY . С Головачом он знаком со студенческих времен, в 1984 году они вместе пришли работать на завод, который Вовк возглавлял с 2011 по 2014 год. Первый рабочий день у Виталия Вовка, назначенного гендиректором МТЗ, начался с допроса в суде Первомайского района Минска , сообщает. С Головачом он знаком со студенческих времен, в 1984 году они вместе пришли работать на завод, который Вовк возглавлял с 2011 по 2014 год.





— Хочу охарактеризовать Андрея Альбертовича как профессионала с большой буквы, грамотного специалиста, — почти с первых минут допроса в суде заявляет Вовк.





Он вспоминает, как после распада СССР МЗКТ ушел в свободное плавание и остался без заказов.









— С участием Головача и под его руководством завод прошел серьезную техническую модернизацию. А сейчас продукция завода доказала свою уникальность. (…) Завод является самым современным на постсоветском пространстве. Это говорит, что свою задачу как главный инженер Головач выполнил, — приводит портал слова Виталия Вовка.





Андрея Головача обвиняют в событиях 12-летней давности. Вспоминают его заграничные командировки, встречи с представителями Hyundai и Doosan. Как говорит сам обвиняемый, у следствия такая логика: каждый раз, когда он встречался с представителями компании, получал взятки.





Виталий Вовк не видит преступления в том, сотрудники завода встречались с поставщиками накануне тендера. Заводу важно было понять, насколько компании готовы, есть ли у них возможности поставлять то оборудование, которое хочет МЗКТ. На таких встречах обсуждались только технические характеристики станков, задания никому не показывали, победителя заранее не выбирали.





— Мы хотели сформировать такое техническое задание, которое мог бы кто-то исполнить, а не просто нарисовать. Хотели, чтобы тендер состоялся, — говорит Виталий Вовк.









И Вовк, и Головач летали в Корею на встречу с компаниями. При выборе поставщика для МЗКТ было главным добиться рассрочки платежа до 5 лет и кредитования под 2% годовых. В Москве ему прямо сказали: «Вы сумасшедшие».





— И так отвечали почти все. Европейские и японские компании сказали: «Мы с вами можем только чаю попить, потому что есть запрет». И остались две корейские компании, у нас была задача столкнуть их лбами, чтобы получить максимальный результат, — вспоминает Вовк.





На процессе обвиняемый Андрей Головач обратился к свидетелю Виталию Вовку с вопросом:





— Как вы расцениваете то, что мне якобы давали взятки?





— Я считаю, это оговор, — ответил Виталий Вовк.