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Лукашенко: Экономика и торговля — инструмент враждебного направления

14.06.2019 11:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экономика и торговля в мире используются как инструмент враждебного направлении.


Александр Лукашенко на гала-концерте, приуроченном к саммиту ШОС​ / president.gov.by

Об этом на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества заявил Александр Лукашенко, пишет "Еврорадио" со ссылкой на tazabek.kg.

По мнению белорусского президента, при борьбе с глобальными угрозами ресурсов отдельно взятых государств (даже таких крупных, как Россия, Индия или Китай) не хватит. Поэтому международное сотрудничество приобретает большую значимость.

Лукашенко подчеркнул, что наша страна активно выступает за создание единого евразийского экономического пространства. "Вместе с тем, по нашему мнению, мы должны быть более активными в разработке и реализации совместных проектов, важных для наших государств в сферах продовольственной безопасности, транспорта, логистики, энергетики, инновационных технологий. Кстати, об этом говорили все члены ШОС. Важно при этом, чтобы какая взаимозависимость была фактором успеха, а не препятствий", — добавил он.

 
 
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Экономика и торговля в мире используются как инструмент враждебного направлении.
 
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