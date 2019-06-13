Готовится визит венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Беларусь





Виктор Орбан / Reuters





ОНТ . Об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Беларуси Жолт Чутора сообщил в интервью на телеканале





Дипломат напомнил, что в этом году зимой в нашу страну приезжал министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто. Во время встречи с главой белорусского правительства Сергеем Румасом он обсуждал и визит Виктора Орбана в Минск





"По дипломатическим каналам мы должны организовать визит нашего премьер-министра. У него есть действующее приглашение. Точную дату назвать не могу, но надеюсь, что визит состоится в этом году", — рассказал Чутора.





Посол высказал мнение, что Лукашенко и Орбан понравятся друг другу: "Я знаю, что характер и менталитет вашего президента понравятся нашему премьеру, как и вашему".