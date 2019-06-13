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Кокорину и Мамаеву обнулят трансферную стоимость, просить об УДО они смогут только после прибытия в колонию

14.06.2019 12:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сайт Transfermarkt 14 июня обновляет трансферную стоимость игроков российской футбольной премьер-лиги (РПЛ). Больше всех, по информации «Чемпионат.com», в цене потеряют Александр Кокорин и Павел Мамаев. До нынешнего дня стоимость Кокорина составляла 7,5 миллиона евро, а Мамаева — 4 миллиона евро. После сегодняшнего обновления оба игрока полностью обесценятся, отмечает sportrbc.ru.


Фото: Reuters

Помимо них, в цене потеряют еще несколько игроков. В частности, полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев потеряет в цене с 8 до 5 миллионов евро, а стоимость голкипера столичных армейцев Игоря Акинфеева упадет с 10 до 8 миллионов евро.

Также значительно снизится цена полузащитника «Зенита» Клаудио Маркизио (с 3 до 0,5 миллиона евро), а стоимость хавбека московского «Спартака» Софьяна Ханни упадет с 6 до 4 миллионов евро.

8 мая суд назначил Кокорину, его брату Кириллу, Мамаеву и футболисту любительской лиги Александру Протасовицкому до полутора лет колонии. В октябре 2018 года их арестовали после того, как они избили водителя ведущей «Первого канала» и устроили драку в кафе с двумя чиновниками.

При этом суд засчитал каждый день, проведенный футболистами в СИЗО. В связи с этим братья Кокорины проведут в колонии по 7,5 месяца, а Мамаев и Протасовицкий — по 6,5 месяца.

13 июня Мосгорсуд отклонил апелляции нападающего «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева, а также отменил прежний приговор футболистам и постановил новый — с теми же сроками. Он повторяет прежний, но слегка изменен в части квалификации их действий.

Между тем стало известно, что ходатайство об условно-досрочном освобождении Александр Кокорин и Павел Мамаев смогут подать после прибытия в колонию. Это разъяснил источник ТАСС во ФСИН.


Reuters

— Условно-досрочное освобождение может быть применено после фактического отбытия трети срока назначенного наказания за преступление средней тяжести, но не ранее чем через полгода после фактического отбытия наказания. С учетом того, что фигурантам дела назначили наказания в виде 1 года 5 месяцев и 1 года 6 месяцев, треть назначенного срока уже прошла. Фактический срок отбывания подразумевает и срок нахождения под стражей, зачтенный в срок приговора, — пояснил источник.

С учетом применения закона «день за полтора» (зачета одного дня в СИЗО за полтора дня в колонии общего режима) фактически отбытый фигурантами дела срок лишения свободы составляет уже год (369 дней).

— Таким образом, фактически они смогут подать ходатайство об УДО по прибытии к месту лишения свободы, поскольку ходатайства рассматриваются по месту отбытия наказания. Единственное, администрация колонии не сможет дать рекомендацию о применении или неприменении к ним УДО, но может быть учтена характеристика из СИЗО, — пояснил источник.

В дальнейшем все будет зависеть от решения суда.

После рассмотрения апелляции приговор по делу о двух драках в Москве вступил в силу. Осужденных отправляют к месту лишения свободы в течение 10 суток с момента поступления в СИЗО извещения суда о вступлении приговора в силу.

 
 
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Между тем стало известно, что ходатайство об условно-досрочном освобождении Александр Кокорин и Павел Мамаев смогут подать после прибытия в колонию.
 
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