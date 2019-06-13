Минчанин задекларировал доход в 18,5 млн рублей. Ему насчитали налог в 1,8 млн рублей

Источник материала: Tut.by

Самый большой задекларированный доход за 2018 год в Минске составил 18,5 миллиона рублей. Об этом FINANCE.TUT.BY сообщили в инспекции МНС по Минску. Ему же предъявлен к уплате наибольший подоходный налог в 1,8 миллиона рублей, который уже поступил в бюджет города.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Напомним, самый большой задекларированный в Минске доход за 2017 год составил 58,9 миллиона рублей, а за 2016-й — 27,9 миллиона рублей.

Самый большой подоходный налог за 2017 год в Минске составил 7 миллионов рублей, а за 2016-й — 2,7 миллиона рублей (более 1,4 миллиона долларов). Для сравнения: за 2015 год рекорд по налогу составил 295 тысяч долларов, а за 2014-й год — 350 тысяч долларов.

Всего налоговые декларации по подоходному налогу с физлиц за 2018 год подали около 11,7 тысячи. По результатам перерасчета представленных деклараций 8,5 тысячи граждан предъявлен к уплате подоходный налог в размере 38,6 миллиона рублей, 330 гражданам подоходный налог в сумме 1,1 миллиона рублей возвращен в связи с предоставлением налоговых вычетов.