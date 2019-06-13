В Гродно при загадочных обстоятельствах погибла женщина, родившая ребенка

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, трагедия произошла в ночь с 13 на 14 июня в Гродненском областном перинатальном центре. 27-летняя женщина родила здорового ребенка, а спустя некоторое время роженицу обнаружили мертвой.

Гомелем Под при загадочных обстоятельствах умерла беременная женщина

По данному факту проводится проверка Следственным комитетом, назначен ряд экспертиз для установления точной причины смерти женщины. По результатам расследования будет дана правовая оценка случившегося.

По информации ряда СМИ, вскоре после родов женщина покончила с собой. О причинах такого поступка не сообщается. В то же время официального подтверждения данных сведений нет.