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В Гродно при загадочных обстоятельствах погибла женщина, родившая ребенка

14.06.2019 13:04 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Гродно при загадочных обстоятельствах погибла женщина, родившая ребенка
Фото из открытых источников

Как стало известно, трагедия произошла в ночь с 13 на 14 июня в Гродненском областном перинатальном центре. 27-летняя женщина родила здорового ребенка, а спустя некоторое время роженицу обнаружили мертвой.

В Гродно при загадочных обстоятельствах погибла женщина, родившая ребенка Под Гомелем при загадочных обстоятельствах умерла беременная женщина

По данному факту проводится проверка Следственным комитетом, назначен ряд экспертиз для установления точной причины смерти женщины. По результатам расследования будет дана правовая оценка случившегося.

По информации ряда СМИ, вскоре после родов женщина покончила с собой. О причинах такого поступка не сообщается. В то же время официального подтверждения данных сведений нет.

 
Теги: Гомель
 
 
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Трагедия произошла в ночь на 14 июня в Гродненском областном перинатальном центре.
 
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Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
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Нясвижскiя навiны
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