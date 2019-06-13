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«Прямая телефонная линия» и выездной прием граждан

14.06.2019 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

«Прямая телефонная линия» и выездной прием граждан

18 июня 2019 года с 9.00 до 10.00 «прямую телефонную линию» по тел. 79-1-15 и выездной прием граждан по вопросам трудового законодательства, в т.ч. по проблемам контрактной системы найма, оплаты труда и сроков выплаты заработной платы, трудовых и социальных отпусков, приема и увольнения с жителями района проведет заместитель начальника управления Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь Елена Ивановна МОРДАШЕВА в кабинете №15 управления по труду, занятости и социальной защиты райисполкома (г.Кировск, ул.Кирова, 80, 1 этаж административного здания райисполкома) при участии начальника управления Елены Владимировны ЛЕНКЕВИЧ.
Предварительная запись на прием — по тел.: 79-1-82, 79-1-19.
Дополнительно сообщаем, что по вопросам законодательства о труде и оплате труда ежедневно в управлении по труду, занятости и социальной защите райисполкома работает телефон «горячей линии» 79-1-19.

 
 
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18 июня 2019 года с 9.00 до 10.00 «прямую телефонную линию» по тел. 79-1-15 и выездной прием граждан по вопросам трудового законодательства, в т.ч. по проблемам...
 
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