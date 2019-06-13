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Макс Корж стал отцом во второй раз
Источник материала: Tut.by
Сегодня стало известно, что белорусский рэпер Макс Корж стал папой во второй раз. Его жена Татьяна родила мальчика и
Мальчик родился ростом 52 сантиметра и весом 3120 граммов.
Напомним, о беременности супруги рэпера стало известно 8 марта. У пары уже есть дочка Эмилия, ей шесть лет. Она родилась вскоре после свадьбы родителей в 2012 году.
Кстати, новоиспеченный папа совсем скоро даст большой концерт на минском стадионе «Динамо».
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Сегодня белорусский рэпер Макс Корж стал папой во второй раз. Его жена Татьяна родила мальчика и поделилась этой новостью в Instagram.
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