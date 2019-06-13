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Макс Корж стал отцом во второй раз

14.06.2019 13:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня стало известно, что белорусский рэпер Макс Корж стал папой во второй раз. Его жена Татьяна родила мальчика и поделилась этой новостью в Instagram.

Мальчик родился ростом 52 сантиметра и весом 3120 граммов.

Напомним, о беременности супруги рэпера стало известно 8 марта. У пары уже есть дочка Эмилия, ей шесть лет. Она родилась вскоре после свадьбы родителей в 2012 году.

Кстати, новоиспеченный папа совсем скоро даст большой концерт на минском стадионе «Динамо».

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Сегодня белорусский рэпер Макс Корж стал папой во второй раз. Его жена Татьяна родила мальчика и поделилась этой новостью в Instagram.
 
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Новости Волковыска
Вороновская газета
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Единство
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