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Для экономных. Топ-5 минских квартир на «вторичке» с ценой «квадрата» меньше 900 долларов

14.06.2019 13:08 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В начале весны стало заметно, что новостройки подорожали: квадратный метр перевалил за психологические 1200 долларов за «квадрат». В качестве альтернативы новым квартирам люди стали рассматривать варианты жилья на вторичном рынке, который в последние несколько месяцев ведет себя стабильно, правда, и без ажиотажа. REALTY.TUT.BY изучил риелторские базы и посмотрел, какие квартиры можно купить в Минске, с ценой квадрата до 900 долларов в эквиваленте.

«Трешка» на Варвашени, 18

Квартира площадью 76 квадратных метров расположена в кирпичном доме 1967 года постройки. В 2016-м тут был капремонт.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

В квартире, говорится в объявлении, сделан ремонт: проводка заменена на алюминиевую, выровнены стены, установлены новые стеклопакеты с москитными сетками, новые радиаторы отопления с терморегуляторами, двери из массива.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Цена — 61,9 тысячи долларов в эквиваленте, по 814 долларов за квадратный метр.

В Ленинском районе

Трехкомнатная квартира площадью 79 квадратных метров находится в двухэтажной сталинке 1950 года постройки на улице Стрелковая, 7.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Цена — 68,5 тысячи долларов в эквиваленте, по 872 доллара за «квадрат».

«Трешка» на Казинца, 21

Квартира площадью 63 квадратных метра находится в двухэтажном кирпичном доме 1951 года постройки. Одна из комнат — проходная. Кухня — 8 квадратных метров.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Продается за 54,9 тысячи долларов в эквиваленте, по 873 доллара за квадратный метр.

Винтажная сталинка

Трехкомнатная квартира площадью 65 квадратных метров находится в двухэтажной сталинке 1948 года постройки в переулке Ученическом, 3.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Квартира очень теплая, с хорошей звукоизоляцией и двумя балконами, говорится в объявлении о продаже.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Цена — 57,5 тысячи долларов в эквиваленте, по 881 доллару за квадратный метр.

В районе Ангарской

Четырехкомнатная квартира площадью 85,5 квадратного метра находится в панельном доме 1984 года постройки на улице Нестерова, 82. В квартире сделан хороший ремонт. жилье с двумя лоджиями.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Продают за 71,5 тысячи долларов в эквиваленте, по 836 долларов за квадратный метр.

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Теги: Минск
 
 
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