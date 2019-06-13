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Для экономных. Топ-5 минских квартир на «вторичке» с ценой «квадрата» меньше 900 долларов
Источник материала: Tut.by
В начале весны стало заметно, что новостройки
«Трешка» на Варвашени, 18
Квартира площадью 76 квадратных метров расположена в кирпичном доме 1967 года постройки. В 2016-м тут был капремонт.
В квартире, говорится в объявлении, сделан ремонт: проводка заменена на алюминиевую, выровнены стены, установлены новые стеклопакеты с москитными сетками, новые радиаторы отопления с терморегуляторами, двери из массива.
Цена — 61,9 тысячи долларов в эквиваленте, по 814 долларов за квадратный метр.
В Ленинском районе
Трехкомнатная квартира площадью 79 квадратных метров находится в двухэтажной сталинке 1950 года постройки на улице Стрелковая, 7.
Цена — 68,5 тысячи долларов в эквиваленте, по 872 доллара за «квадрат».
«Трешка» на Казинца, 21
Квартира площадью 63 квадратных метра находится в двухэтажном кирпичном доме 1951 года постройки. Одна из комнат — проходная. Кухня — 8 квадратных метров.
Продается за 54,9 тысячи долларов в эквиваленте, по 873 доллара за квадратный метр.
Винтажная сталинка
Трехкомнатная квартира площадью 65 квадратных метров находится в двухэтажной сталинке 1948 года постройки в переулке Ученическом, 3.
Квартира очень теплая, с хорошей звукоизоляцией и двумя балконами, говорится в объявлении о продаже.
Цена — 57,5 тысячи долларов в эквиваленте, по 881 доллару за квадратный метр.
В районе Ангарской
Четырехкомнатная квартира площадью 85,5 квадратного метра находится в панельном доме 1984 года постройки на улице Нестерова, 82. В квартире сделан хороший ремонт. жилье с двумя лоджиями.
Продают за 71,5 тысячи долларов в эквиваленте, по 836 долларов за квадратный метр.
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