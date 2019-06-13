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Минчан зовут на бесплатные фитнес-тренировки на крыше в центре города
Источник материала: Tut.by
По субботам на крыше паркинга ТРЦ Galleria Minsk до конца лета будут проводить тренировки для всех желающих.
Тренировки на крыше бесплатные, но чтобы на них попасть, важно зарегистрироваться: ссылку на форму, которую нужно заполнить, публикуют по вторникам в
По вторникам объявляют и о том, каким по формату будет занятие. Июнь посвящен стретчингу под руководством тренера Анны Падутовой:
— Тренировки на растяжку, выравнивание спины и мобилизацию суставов, — уточняет тренер. — Первое занятие прошло 8 июня, было около 30 человек — и не только женщины. Тренировка такая, что подойдет и мужчинам: не садимся на шпагаты, а работаем над мышцами и суставами.
Обычно занятия начинаются в 10.30, продолжительность — около часа.
— Тренировки в планах продлить до конца августа. Готовим насыщенную программу: йога, стретчинг, зумба, пилатес и многое другое, — рассказал Владислав Синица, руководитель отдела маркетинга ТРЦ Galleria Minsk. — Мы планируем не только уделять внимание занятию спортом, но и привлечь нутрициологов и диетологов для неформальных бесед.
Всех, кто записывается на тренировки, организаторы просят не забывать коврики, воду и головные уборы.
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По субботам на крыше паркинга ТРЦ Galleria Minsk до конца лета будут проводить тренировки для всех желающих.
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