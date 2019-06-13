Минчан зовут на бесплатные фитнес-тренировки на крыше в центре города

Источник материала: Tut.by

По субботам на крыше паркинга ТРЦ Galleria Minsk до конца лета будут проводить тренировки для всех желающих.



Фото: vk.com/galleriaminsk

Тренировки на крыше бесплатные, но чтобы на них попасть, важно зарегистрироваться: ссылку на форму, которую нужно заполнить, публикуют по вторникам в группе в соцсети . Лимит — пятьдесят участников, чтобы всем было комфортно заниматься.

По вторникам объявляют и о том, каким по формату будет занятие. Июнь посвящен стретчингу под руководством тренера Анны Падутовой:

— Тренировки на растяжку, выравнивание спины и мобилизацию суставов, — уточняет тренер. — Первое занятие прошло 8 июня, было около 30 человек — и не только женщины. Тренировка такая, что подойдет и мужчинам: не садимся на шпагаты, а работаем над мышцами и суставами.

Обычно занятия начинаются в 10.30, продолжительность — около часа.

— Тренировки в планах продлить до конца августа. Готовим насыщенную программу: йога, стретчинг, зумба, пилатес и многое другое, — рассказал Владислав Синица, руководитель отдела маркетинга ТРЦ Galleria Minsk. — Мы планируем не только уделять внимание занятию спортом, но и привлечь нутрициологов и диетологов для неформальных бесед.

Всех, кто записывается на тренировки, организаторы просят не забывать коврики, воду и головные уборы.