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В Глубоком пройдет субботник к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 605-летию города

14.06.2019 13:18 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В Глубоком и Глубокском районе 15 июня пройдет субботник, приуроченный к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

"Районный субботник проходит в преддверии празднования 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистких захватчиков, 605-й годовщины со дня основания г. Глубокое. Это обязывает всех нас к наведению порядка во всех уголках города и сельских населенных пунктов", - говорится в сообщении на сайте Глубокского райисполкома.

"Заработанные денежные средства в добровольной порядке перечисляются на расчетный счет № BY74BAPB36413150000220000000 Глубокского районного исполнительного комитета, открытого в ОАО "Белагропромбанк" г. Минск, БИК BAPBBY2Х, УНП 300270958 (средства районного субботника). Средства будут направлены на благоустройство районного центра и населенных пунктов района, ремонт, реконструкцию и строительство объектов социального назначения, развитие образования, спорта и туризма района, подготовку к торжественным мероприятиям и районным праздникам", - проинформировали в администрации.

В Глубоком пройдет субботник к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 605-летию города

"Призываем всех жителей Глубокского района принять активное участие в районном субботнике. Наш общий труд станет важным вкладом в подготовку города к знаменательным событиям. Вместе мы сделаем наш город чище и краше!", - отмечается в сообщении.

 

 
Теги: Минск
 
 
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В Глубоком и Глубокском районе 15 июня пройдет субботник, приуроченный к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
 
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