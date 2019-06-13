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Арендное жилье будут предоставлять на иных условиях

14.06.2019 13:12 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Новая редакция Жилищного кодекса, которая вступит в силу с 1 января 2020 года, определяет новые подходы по предоставлению арендного жилья, его переводу в социальное, льготах и гарантиях в жилищной сфере, сообщает Национальный правовой портал.

О новшествах рассказала заместитель начальника отдела юридической работы и кадров министерства жилищно-коммунального хозяйства Ольга Герман.

Предоставление арендного жилья

На долю арендного жилья приходится свыше 50 % от всего государственного жилищного фонда. Жилищный кодекс закрепляет порядок предоставления арендного жилья, тем самым обеспечивая более эффективное его заселение с соблюдением интересов граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий

Таким гражданам предоставляется около 60 % предлагаемого арендного жилья госжилфонда. При отсутствии претендентов из числа очередников заселиться могут и другие категории граждан.

Для тех, кто имеет первоочередное право на получение арендного жилья, предназначено примерно 30% арендного жилфонда. В их число входят молодые специалисты, которые получили образование за счет республиканского или местного бюджетов, работники при назначении на должность в случае переезда из другого населенного пункта.

Около 10% арендных квартир выделяется военнослужащим и приравненным к ним лицам.

При этом арендное жилье остается очень востребованным, например, в Минске на одну квартиру поступает 50–200 заявок.

По данным на 1 апреля, арендный жилищный фонд в Беларуси насчитывает 142 410 квартир, из них 121 тыс. ранее относились к служебным жилым помещениям, предоставлялись по договорам найма. В 2019 году запланировано возведение 135 тыс. кв. м арендного жилья, больше всего строить будут в Гродненской (33,25 тыс. кв. м), Гомельской (28,35 тыс. кв. м) и Брестской (26,25 тыс. кв. м) областях. В Минской и Витебской областях планируется построить по 10,5 тыс. кв. м, в Минске – 11,4 тыс. кв. м.

По законодательству арендное жилье предоставляется на срок до пяти лет. Если жильцы своевременно исполняют обязательства по оплате коммунальных услуг и аренды, договор найма с ними может продлеваться практически бесконечно.

Иная ситуация с арендным жильем, которое до 1 апреля 2014 года относилось к категории служебного. Такие жилые помещения предоставляются на период трудовых отношений. В новой редакции Жилищного кодекса присутствует преемственность подходов и нормы, по которым право дальнейшего проживания в квартире остается у тех нанимателей, кто отработал на предприятии свыше 10 лет и кому жилье предоставлено в качестве служебного до 8 апреля 2006 года. Подобные условия действуют и для тех, кто не имеет другого жилья в собственности, инвалидов.

Получив арендную квартиру, остаться на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий могут граждане, которые получили в аренду жилое помещение ведомственного жилфонда – на период трудовых и служебных отношений, семьи, для которых в арендном жилье не выполняется норматив обеспеченности общей площадью на человека. Например, семья с ребенком в однокомнатной квартире. Если же супруги получают трехкомнатную квартиру, то по этому нормативу они не имеют оснований на улучшение жилищных условий.

Оплата и тарифы

Размер платы за пользование жилыми помещениями коммерческого использования определяется исходя из установленной правительством базовой ставки с учетом понижающих или повышающих коэффициентов в зависимости от месторасположения.

Базовая ставка составляет 0,2 базовой величины за 1 кв. м. Размер оплаты облисполкомы и Минский горисполком устанавливают исходя из принятых ими коэффициентов, которые выше в столице и в центре города и ниже на окраинах. Например, для центра столицы установлен коэффициент 1,5, в спальных районах (Кунцевщина, Лошица, Сухарево) он ниже – 1,0. В среднем однокомнатная квартира общей площадью 32 кв. м из госжилфонда обходится жителям этих микрорайонов примерно в 163 рубля в месяц, тогда как на рынке собственники просят не менее 200 долларов в эквиваленте (350–400 рублей).

В Гродно и Витебске арендная плата на однокомнатную квартиру из госжилфонда в среднем составляет 97 рублей, двухкомнатную –146 рублей, трехкомнатную площадью 69 кв. м – 211 рублей. В райцентрах с коэффициентом 0,3 (Лида, Волковыск, Сморгонь, Слоним, Новогрудок) стоимость арендного жилья 50, 73 и 105 рублей соответственно.

Новшеством Жилищного кодекса является устранение пробела в законодательстве: указаны понижающие коэффициенты для отдельных категорий граждан в отношении жилфонда как коммунальной формы собственности, так и республиканской. Право на пониженную арендную плату за пользование арендным жильем имеют молодые специалисты, преподаватели вузов, работники сферу культуры и др.

Перевод арендного жилья в социальное

В новой редакции учтен наработанный практический опыт применения законодательства в жилищной сфере. Закрепляется норма, в силу которой социально незащищенные категории лиц, проживающие в арендном жилье и имеющие право на социальное жилье, могут переводить занимаемое арендное жилье в социальное. Таким образом, они освобождаются от арендной платы.

Гарантии для граждан в вопросах предоставления арендного и социального жилья сохранятся после вступления в силу новой редакции Жилищного кодекса.

На получение жилых помещений социального пользования вправе претендовать 17 категорий граждан, куда входят многодетные семьи, инвалиды I и II группы, одинокие неработающие пенсионеры, семьи с детьми-инвалидами и другие социально незащищенные граждане.

Также закрепляется право на перевод в категорию социального жилья квартир, нанимателями которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей по заявлению их законных представителей. Сейчас это право предоставлено только лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, после достижения ими 23-летнего возраста.

При этом по действующему законодательству местные распорядительные и исполнительные органы власти вправе предложить гражданам в качестве социального жилья комнату с общей кухней. После вступления в силу новой редакции Жилищного кодекса должна предоставляться как минимум однокомнатная квартира.

Еще одно новшество: на законодательном уровне прописывается обязанность исполкомов предоставлять жилые помещения с безбарьерной средой людям с инвалидностью, которые пользуются госжилфондом. По заявлению наниматели должны быть найдены варианты благоустроенного жилья, которые будут обеспечены необходимой инфраструктурой, располагаться на первом-втором этажах.

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Новая редакция Жилищного кодекса, которая вступит в силу с 1 января 2020 года, определяет новые подходы по предоставлению арендного жилья, его переводу в социальное,...
 
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