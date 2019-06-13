Улицы в центре Минска будут закрыты для транспорта вечером 15 июля в связи с тренировками парада

Источник материала: Интерфакс

15 июня с 21.50 до 00.30, в связи с тренировками к параду в честь Дня независимости, будет закрываться движение транспорта в центре Минска, сообщили в Минсктрансе.

В период построения и начала движения колонны с 21.50 до 23.00 в связи с закрытием движения по пр. Машерова от пр. Победителей до ул. Куйбышева, будут внесены изменения в трассы движения ряда городских автобусных маршрутов.

Движение автобусов маршрутов №29, 44, 136 будет организовано по ул. Куйбышева, ул. Я. Купалы, ул. Богдановича, ул. Немига, пр. Победителей в обоих направлениях, с выполнением остановочных пунктов "Ст. м. Немига" и "Гостиница Юбилейная".

Движение автобусов маршрутов №18, 26 будет организовано по ул. Киселева, ул. Куйбышева, В. Хоружей, ул. Червякова в обоих направлениях, с выполнением всех остановочных пунктов на изменённом участке.

Также в период перемещения колонны по маршруту с 23.00 до 00.30 будет предусмотрена кратковременная остановка подвижного состава городских маршрутов пассажирского транспорта на участках: пр. Машерова от ул. Куйбышева до ул. Тимирязева; ул. Тимирязева от просп. Машерова до ул. Саперов; ул. Саперов на всем протяжении; просп. Победителей от ул. Саперов до транспортной развязки с ул. Орловской.