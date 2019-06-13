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ШОС осуждает одностороннее наращивание систем ПРО

14.06.2019 13:04 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) считают, что наращивание систем противоракетной обороны наносит ущерб международной безопасности и дестабилизирует обстановку в мире.

"Государства-члены ШОС вновь подтверждают, что одностороннее и неограниченное наращивание отдельными странами или группами государств систем противоракетной обороны наносит ущерб международной безопасности и дестабилизирует обстановку в мире. Они считают недопустимыми попытки обеспечивать собственную безопасность за счет безопасности других государств", - говорится в декларации Совета глав государств-членов ШОС, подписанной в пятницу по итогам саммита организации в Бишкеке.

В документе отмечено, что члены ШОС продолжат взаимодействовать в вопросах разоружения, контроля и нераспространения ядерного оружия и контроля над вооружениями, мирного использования атомной энергии, политико-дипломатического реагирования на региональные вызовы режимам нераспространения.

"Государства-члены ШОС, являющиеся участниками Договора о нераспространении ядерного оружия, последовательно выступают за неукоснительное соблюдение положений указанного договора, всестороннее сбалансированное продвижение всех зафиксированных в нем целей и принципов, укрепление глобального режима нераспространения ядерного оружия, продолжение процесса ядерного разоружения с учетом всей совокупности факторов, оказывающих влияние на международную стабильность, а также содействие равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству в области использования атомной энергии в мирных целях", - говорится в декларации.

В декларации отмечено, что члены ШОС констатируют важность сохранения космического пространства свободным от оружия любого вида и первостепенное значение неукоснительного соблюдения действующего нормативно-правового режима, предусматривающего исключительно мирное использование космоса.

"Они также приветствуют работу группы правительственных экспертов ООН для рассмотрения и предоставления рекомендаций относительно субстантивных элементов имеющего обязательную юридическую силу международного инструмента по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, устанавливающего, в том числе, надежные гарантии неразмещения первыми оружия в космосе", - подчеркивается в документе.

 
 
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Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) считают, что наращивание систем противоракетной обороны наносит ущерб международной безопасности...
 
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