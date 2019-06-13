ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Украинцы считают ситуацию в стране напряженной, опасаются российской угрозы – опрос

14.06.2019 12:41 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Около 68% граждан Украины считают ситуацию в стране напряженной. Таковы результаты исследования Центра социальных и маркетинговых исследований "Социс", обнародованные на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Согласно данным исследования, 67,7% участников опроса охарактеризовали ситуацию на Украине как напряженную, 19,9% считают её стабильной, 8,9% полагают, что ситуация в стране взрывоопасная. 3,5% отказались ответить на вопрос.

Только 25,9% респондентов считает, что события на Украине развиваются в правильном направлении, 48,6% полагают, что события происходят в чём-то правильно, а в чём-то неправильно, 20% опрошенных уверены в неправильном развитии событий, 5,6% затруднились ответить или не ответили на вопрос.

35,8% респондентов считают, что Украина должна иметь собственный путь развития и опираться исключительно на свои ресурсы. 31,7% высказываются за необходимость добиваться членства в Европейском Союзе, 15,9% склоняются к тому, что Украине нужна как интеграция в ЕС, так и развитие тесных отношений с соседними странами на востоке.

Только 12,5% граждан высказываются за необходимость восстановить дружественные отношения с Россией и странами СНГ. 0,3% выбрали "другое". 3,9% не знали ответа на вопрос или отказались отвечать.

В то же время более половины граждан Украины (55,9%) считают реальной угрозу России для независимости и территориальной целостности украинского государства. 31,9% опрошенных считают такую угрозу скорее преувеличенной. 12,3% отказались отвечать или не знали, что сказать.

Исследование проводилось 29 мая - 6 июня. Было опрошено 4000 респондентов, статистическая погрешность выборки составила +/-1,6%.

 

 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Около 68% граждан Украины считают ситуацию в стране напряженной. Таковы результаты исследования Центра социальных и маркетинговых исследований "Социс",...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко на саммите ШОС: система глобальной безопасности трещит по швам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика