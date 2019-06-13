Украинцы считают ситуацию в стране напряженной, опасаются российской угрозы – опрос

Источник материала: Интерфакс

Около 68% граждан Украины считают ситуацию в стране напряженной. Таковы результаты исследования Центра социальных и маркетинговых исследований "Социс", обнародованные на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Согласно данным исследования, 67,7% участников опроса охарактеризовали ситуацию на Украине как напряженную, 19,9% считают её стабильной, 8,9% полагают, что ситуация в стране взрывоопасная. 3,5% отказались ответить на вопрос.

Только 25,9% респондентов считает, что события на Украине развиваются в правильном направлении, 48,6% полагают, что события происходят в чём-то правильно, а в чём-то неправильно, 20% опрошенных уверены в неправильном развитии событий, 5,6% затруднились ответить или не ответили на вопрос.

35,8% респондентов считают, что Украина должна иметь собственный путь развития и опираться исключительно на свои ресурсы. 31,7% высказываются за необходимость добиваться членства в Европейском Союзе, 15,9% склоняются к тому, что Украине нужна как интеграция в ЕС, так и развитие тесных отношений с соседними странами на востоке.

Только 12,5% граждан высказываются за необходимость восстановить дружественные отношения с Россией и странами СНГ. 0,3% выбрали "другое". 3,9% не знали ответа на вопрос или отказались отвечать.

В то же время более половины граждан Украины (55,9%) считают реальной угрозу России для независимости и территориальной целостности украинского государства. 31,9% опрошенных считают такую угрозу скорее преувеличенной. 12,3% отказались отвечать или не знали, что сказать.

Исследование проводилось 29 мая - 6 июня. Было опрошено 4000 респондентов, статистическая погрешность выборки составила +/-1,6%.