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«Откуда берутся кретины?» Доктор Малышева снова в центре скандала

14.06.2019 13:43 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Откуда берутся кретины?» Доктор Малышева снова в центре скандала
Телеведущая Елена Малышева. © / Кирилл Каллиников / РИА Новости

Теледоктор Елена Малышева снова дала повод для разговоров о том, насколько корректны методы медицинского просвещения, которые она использует в своей программе.

«Мой ребенок — идиот»

Одной из тем выпуска «Жить здорово!», вышедшего в эфир 13 июня, стали дети с ментальными нарушениями.  В заставке передачи были использованы фразы «Мой ребенок — идиот» и «Откуда берутся кретины?»  Сама ведущая, говоря о развитии детей с заболеваниями, заметила, что «кретинизм» является медицинским термином, определяющим степень умственной отсталости.

Использование подобной терминологии вызвало острые споры – многие сочли эти слова крайне некорректными.

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Ассоциация «Аутизм – Регионы» на своей странице в Facebook разместила заявление, в котором говорится: «13 июня в эфире Елена Малышева предложила обсудить тему «Откуда берутся кретины». Ассоциация "Аутизм - Регионы" считает недопустимым использование подобной стигматизирующей лексики, поскольку это является нарушением прав, унижением достоинства и актом вербального насилия над людьми с ментальными нарушениями. Ассоциация "Аутизм - Регионы"  выступает против использования дискриминирующих терминов, которые обозначают человека с интеллектуальной недостаточностью. В ближайшее время в адрес руководства канала будет направлено письмо с требованием разъяснить позицию в отношении людей с интеллектуальными нарушениями и их близких».

«Термины "кретин" и "идиот" не являются медицинскими»

В дискуссию включилась главный детский психиатр Москвы Анна Портнова, на своей странице в соцсети написавшая: «В связи с вышедшей в эфире 13 июня передачей "Жить здорово" спешу сообщить следующее. Термины "кретин" и "идиот" не являются медицинскими. Для обозначения степеней выраженности умственной отсталости врачи в цивилизованных странах, в том числе в тех, где заболевания квалифицируются в соответствии с Международной классификацией болезней 10-го пересмотра, используют другую терминологию. Обозначив детей с проблемами в умственном развитии как "кретин" и "идиот" (по сути, оскорбления) редакция программы допустила серьезный деонтологический промах, обидев детей с ментальными нарушениями и их родителей. Надеюсь, что редакция телепередачи сможет сделать выводы и впредь не допускать подобные дискриминирующие высказывания».

Главный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн  прокомментировал слова Малышевой в беседе с RT: «Одно и то же слово можно использовать в разном контексте... Бытует мнение, что это оскорбительное слово. На самом деле, такие термины медицинские есть, только они используются не в таком уничижительном смысле, а в степени умственной отсталости… Что касается кретинизма, это довольно устаревшее название умственной отсталости при недостатке гормонов щитовидной железы... Я думаю, что Елена Васильевна, безусловно, говорила в медицинском смысле с некоторым жаргонизмом».

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«Вещи нужно называть своими именами»

Ряд специалистов поддержал Малышеву. РИА Новости приводит мнение детского психиатра Алексея Каротама: «Идиотия это же не оскорбительное». Каротам напомнил, что что в современной классификации термин «идиотия» отсутствует, но во время СССР он использовался медиками.  «Вещи нужно называть своими именами», - полагает психиатр.

Аналогичного мнения придерживается и врач-психиатр Вячеслав Тарасов.«Безусловно, данные термины являются медицинскими. Умственная отсталость…  может выражаться в виде олигофрении, имбецильности и идиотии»,  - подчеркнул медик.

Российская актриса Эвелина Бледанс, воспитывающая сына с синдромом Дауна, тоже вступилась за Малышеву. «Елена Васильевна всегда поддерживает нас с Семеном и делает программы, включая с синдромом Дауна, - сказала Бледанс  «Ридусу», - Поэтому я абсолютно уверена, что она не могла такое сказать. Она никогда такое не скажет, я знаю ее отношение к больным детям».

«Откуда берутся кретины?» Доктор Малышева снова в центре скандала
Эвелина Блёданс с сыном Семеном. 2017 г. Фото: globallookpress.com

«Посмотрите программу, а потом позвоните. Вам понятно?»

Журналисты RNS связались с самой Еленой Малышевой, и получили достаточно жесткий ответ: «Вы, пожалуйста, начните с того, чтобы посмотреть эту программу, а потом я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. А пока вы ее не видели, уважайте вашу профессию, журналистику, которая требует работы с первоисточником. Поэтому, пожалуйста, посмотрите программу, а потом позвоните. Вам понятно?»

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Доктор медицинских наук Анна Гончарова в беседе с телеканалом «360» сказала: «Это стиль Малышевой, которая не всегда отвечает за свои слова, к сожалению».

«Стиль Малышевой» - это, пожалуй, самое точное определение того, что происходит. И сама ведущая, и редакторы программы, отлично понимали, что делают, когда выносили на экран кричащую фразу «Откуда берутся кретины?». Действительно, в самой программе разговор специалисты ведут вполне взвешенный, но, чтобы привлечь к нему внимание, используются приемы на грани или за гранью фола.

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Годы спустя публика помнит, как при обсуждении обрезания одной из девушек в студии отрезали горловину ее водолазки. Не менее памятна и «Песня яичек», которую исполняли двое молодых людей в костюме мошонки. К слову, одним из певцов был сын ведущей Юрий Малышев, одновременно являющийся креативным продюсером программы.

В феврале 2019 года в программе Малышевой «запела матка». Ее роль исполнила 42-летняя актриса Светлана Галка, ранее делавшая пародию на саму ведущую программы «Жить здорово!».

А буквально неделю назад в интервью RNS Малышева рассказала, что природа сама пытается избавиться от жирных людей: «Природе мы, к сожалению, после 50 лет особенно не нужны. Она ищет способ, как от нас избавиться. Способ – с помощью ложки и вилки вырыть себе могилу – один из самых приятных для людей… Сладко – хорошо. Даже поправился, но, вроде как, все безболезненно. А в реальности ожирение связано или ассоциировано, как говорят врачи, с инфарктами, с инсультами, с раками – с раком груди прежде всего. У женщин с ожирением в несколько раз выше риск рака груди».

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Малышевой ответила Заведующая лабораторией липидного обмена РНИИ геронтологии Елена Терешина. Она заявила, что  полнота у женщин после 50 лет чаще всего не связана с перееданием, кроме того, именно похудение в пожилом возрасте может приводить к болезням.

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По словам Терешиной, полнота у женщин старше 50 лет чаще всего естественная, и не связана с перееданием. Ожирение у женщин может быть вызвано увеличением массы подкожного жира. Этот процесс регулируется женским половым гормоном эстрадиолом, уточнила врач. Именно поэтому такое ожирение - это физиологическая особенность женщин в период после менопаузы. Терешина также подчеркнула, что после 65 лет женщины часто начинают худеть, и как раз атрофия подкожной жировой ткани может спровоцировать возрастные заболевания, в том числе и гипертонию. Такая потеря веса может даже стать причиной рака, сердечно-сосудистых заболеваний, развития диабета второго типа.

Весьма сомнительно, что нынешний скандал как-то повлияет на позиции теледоктора Елены Малышевой. Академический разговор без эпатажных номеров с ее образом уже как-то не вяжется. И, судя по тому, что телеруководство держится за Малышеву двумя руками, у теледоктора еще не раз споют и станцуют органы и части тела. Причем, не исключено, что песни эти будут содержать слова, от которых все дружно покраснеют.

Как говорил один известный исполнитель 1990-х, «пипл хавает».

 
 
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«Стиль Малышевой» - это, пожалуй, самое точное определение того, что происходит. Популярная теледоктор остается верна своим методам.
 
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