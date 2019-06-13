«Откуда берутся кретины?» Доктор Малышева снова в центре скандала

Источник материала: Аргументы и факты

Теледоктор Елена Малышева снова дала повод для разговоров о том, насколько корректны методы медицинского просвещения, которые она использует в своей программе.

«Мой ребенок — идиот»

Одной из тем выпуска «Жить здорово!», вышедшего в эфир 13 июня, стали дети с ментальными нарушениями. В заставке передачи были использованы фразы «Мой ребенок — идиот» и «Откуда берутся кретины?» Сама ведущая, говоря о развитии детей с заболеваниями, заметила, что «кретинизм» является медицинским термином, определяющим степень умственной отсталости.

Использование подобной терминологии вызвало острые споры – многие сочли эти слова крайне некорректными.

Ассоциация «Аутизм – Регионы» на своей странице в Facebook разместила заявление, в котором говорится: «13 июня в эфире Елена Малышева предложила обсудить тему «Откуда берутся кретины». Ассоциация "Аутизм - Регионы" считает недопустимым использование подобной стигматизирующей лексики, поскольку это является нарушением прав, унижением достоинства и актом вербального насилия над людьми с ментальными нарушениями. Ассоциация "Аутизм - Регионы" выступает против использования дискриминирующих терминов, которые обозначают человека с интеллектуальной недостаточностью. В ближайшее время в адрес руководства канала будет направлено письмо с требованием разъяснить позицию в отношении людей с интеллектуальными нарушениями и их близких».

«Термины "кретин" и "идиот" не являются медицинскими»

В дискуссию включилась главный детский психиатр Москвы Анна Портнова, на своей странице в соцсети написавшая: «В связи с вышедшей в эфире 13 июня передачей "Жить здорово" спешу сообщить следующее. Термины "кретин" и "идиот" не являются медицинскими. Для обозначения степеней выраженности умственной отсталости врачи в цивилизованных странах, в том числе в тех, где заболевания квалифицируются в соответствии с Международной классификацией болезней 10-го пересмотра, используют другую терминологию. Обозначив детей с проблемами в умственном развитии как "кретин" и "идиот" (по сути, оскорбления) редакция программы допустила серьезный деонтологический промах, обидев детей с ментальными нарушениями и их родителей. Надеюсь, что редакция телепередачи сможет сделать выводы и впредь не допускать подобные дискриминирующие высказывания».

Главный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн прокомментировал слова Малышевой в беседе с RT: «Одно и то же слово можно использовать в разном контексте... Бытует мнение, что это оскорбительное слово. На самом деле, такие термины медицинские есть, только они используются не в таком уничижительном смысле, а в степени умственной отсталости… Что касается кретинизма, это довольно устаревшее название умственной отсталости при недостатке гормонов щитовидной железы... Я думаю, что Елена Васильевна, безусловно, говорила в медицинском смысле с некоторым жаргонизмом».



Матка у микрофона. Елена Малышева опять сделала это Подробнее

«Вещи нужно называть своими именами»

Ряд специалистов поддержал Малышеву. РИА Новости приводит мнение детского психиатра Алексея Каротама: «Идиотия это же не оскорбительное». Каротам напомнил, что что в современной классификации термин «идиотия» отсутствует, но во время СССР он использовался медиками. «Вещи нужно называть своими именами», - полагает психиатр.

Аналогичного мнения придерживается и врач-психиатр Вячеслав Тарасов.«Безусловно, данные термины являются медицинскими. Умственная отсталость… может выражаться в виде олигофрении, имбецильности и идиотии», - подчеркнул медик.

Российская актриса Эвелина Бледанс, воспитывающая сына с синдромом Дауна, тоже вступилась за Малышеву. «Елена Васильевна всегда поддерживает нас с Семеном и делает программы, включая с синдромом Дауна, - сказала Бледанс «Ридусу», - Поэтому я абсолютно уверена, что она не могла такое сказать. Она никогда такое не скажет, я знаю ее отношение к больным детям».



Эвелина Блёданс с сыном Семеном. 2017 г. Фото: globallookpress.com