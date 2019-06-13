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Сделали как положено. Отчет о проделанной работе над ошибками - теперь на «Доске почета»
Источник материала: Tut.by
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«Доску позора» мы не закрыли, она выйдет завтра утром. Сегодня же решили собрать все случаи, когда коммунальные службы и строители оперативно среагировали на критику читателей. Мы намерено не публиковали официальные письма, в которых говорится, что «ремонт будет в следующем квартале». На «Доску почета» можно попасть только по факту выполненных работ.
Минск, улица Могилевская, 16. Проблема по этому адресу была не существенной — напротив 10-го подъезда был «недоямочный» ремонт. Но читатель счел нужным сообщить, что уже 11 июня все сделали как положено. Дорожникам респект.
В Мозыре «Доску позора», тоже читают. Люди сообщили, что аварийную лестницу на улице Ульяновская уже отремонтировали.
Благодарность строителям (без иронии) выражают жильцы домов по улице Притыцкого в Минске. Тут, у дома № 78 отремонтировали обе лестницы. Заменили ступени и перила, уложили удобную дорожку, которая ведет к близлежащим домам, а также к детскому саду и школе. Люди надеются, что ремонт был качественным.
Помните, как странно выглядел новый светильник над подъездом дома по адресу: улица Волоха, 17 в Минске? Теперь все по другому — «дупло» заделали и закрасили.
Починили мостовую в Гомеле — теперь плитка лежит ровно.
Кстати, помните лестницу возле дома № 17 по улице Матусевича, которую на пятый день после публикации отремонтировали? Так вот, нам позвонили из ЖКХ Фрунзенского района и сообщили, что лестницу бы починили и без «Доски позора» — ремонт был запланированным. Совпадение?
Минск, улица Володарского, 7. Люди жаловались на ступени крыльца первого подъезда: верхняя плитка была не приклеена и опрокидывалась. Теперь проблема, похоже, решена.
Если вы знаете еще примеры, когда после критики строители исправились, — сообщайте нам об этом обязательно на почту stroika@tutby.com.
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