Сделали как положено. Отчет о проделанной работе над ошибками - теперь на «Доске почета»

Источник материала: Tut.by

Похоже, общее количество обращений на « Доске позора » достигла своей критической массы и мы увидели бурную реакцию от организаций, в обязанности которых входит содержать наши улицы и дворы в порядке. Теперь мы отдельно принимаем письма и фотографии о проделанной работе по благоустройству и исправлению разного рода ошибок. И у нас теперь новая рубрика — «Доска почета». Надеемся, она станет постоянной.

«Доску позора» мы не закрыли, она выйдет завтра утром. Сегодня же решили собрать все случаи, когда коммунальные службы и строители оперативно среагировали на критику читателей. Мы намерено не публиковали официальные письма, в которых говорится, что «ремонт будет в следующем квартале». На «Доску почета» можно попасть только по факту выполненных работ.

Минск, улица Могилевская, 16. Проблема по этому адресу была не существенной — напротив 10-го подъезда был «недоямочный» ремонт. Но читатель счел нужным сообщить, что уже 11 июня все сделали как положено. Дорожникам респект.



Фото предоставлено читателем

В Мозыре «Доску позора», тоже читают. Люди сообщили, что аварийную лестницу на улице Ульяновская уже отремонтировали.



Фото предоставлено читателем

Благодарность строителям (без иронии) выражают жильцы домов по улице Притыцкого в Минске. Тут, у дома № 78 отремонтировали обе лестницы. Заменили ступени и перила, уложили удобную дорожку, которая ведет к близлежащим домам, а также к детскому саду и школе. Люди надеются, что ремонт был качественным.









Помните, как странно выглядел новый светильник над подъездом дома по адресу: улица Волоха, 17 в Минске? Теперь все по другому — «дупло» заделали и закрасили.



Фото предоставлено читателем

Починили мостовую в Гомеле — теперь плитка лежит ровно.



Фото предоставлено читателем

Кстати, помните лестницу возле дома № 17 по улице Матусевича, которую на пятый день после публикации отремонтировали? Так вот, нам позвонили из ЖКХ Фрунзенского района и сообщили, что лестницу бы починили и без «Доски позора» — ремонт был запланированным. Совпадение?



Фото предоставлено читателем

Минск, улица Володарского, 7. Люди жаловались на ступени крыльца первого подъезда: верхняя плитка была не приклеена и опрокидывалась. Теперь проблема, похоже, решена.



Фото предоставлено читателем

Если вы знаете еще примеры, когда после критики строители исправились, — сообщайте нам об этом обязательно на почту stroika@tutby.com.