Евроторг подает в суд на МАРТ

Ритейлер «Евроторг» подает иск в суд на Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Об этом сообщает Office Life со ссылкой на главу министерства Владимира Колтовича.

Напомним, 11 июня МАРТ уличил «Евроторг» в размещении ненадлежащей рекламы и в мониторинге цен в магазинах компании-конкурента.

Кроме того, в статьях «Евроторг» размещал ненадлежащую рекламу.

По словам Колтовича, при обнаружении низких цен на оптовика оказывалось давление в целях увеличения цен конкурентов.