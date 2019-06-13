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Евроторг подает в суд на МАРТ
Источник материала: БДГ
Ритейлер «Евроторг» подает иск в суд на Министерство антимонопольного регулирования и торговли.
Об этом
Напомним, 11 июня МАРТ
Кроме того, в статьях «Евроторг» размещал ненадлежащую рекламу.
По словам Колтовича, при обнаружении низких цен на оптовика оказывалось давление в целях увеличения цен конкурентов.
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Ритейлер «Евроторг» подает иск в суд на Министерство антимонопольного регулирования и торговли.
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