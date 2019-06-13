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Сотрудники Витебской таможни пресекли ввоз новой одежды под видом секонд-хенда

14.06.2019 13:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сотрудниками Витебской таможни были пресечены две попытки ввоза новой одежды под видом секонд-хенда. Эту информацию сообщает БЕЛТА со ссылкой на Витебскую таможню.   

Оба случая произошли на пропускном пункте «Бремино-Орша». Грузовые автомобили направлялись в Беларусь из Латвии. В документах было указано, что внутри транспортных средств находится одежда и обувь секонд-хенд.   

Сотрудники Витебской таможни пресекли ввоз новой одежды под видом секонд-хенда
Фото: Витебская таможня

Во время досмотра таможенники обнаружили предметы одежды и обуви с этикетками и в новом состоянии. В результате был пресечен ввоз товара на сумму 85,5 тысяч белорусских рублей. В отношении правонарушителей начаты административные процессы по ч.2 ст.14.1 КоАП Республики Беларусь.   

В этом году сотрудники белорусской таможни также пресекали попытку ввоза раритетных изданий. Каких именно можно узнать здесь.  

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Новости Беларуси. Сотрудниками Витебской таможни были пресечены две попытки ввоза новой одежды под видом секонд-хенда. Эту информацию сообщает БЕЛТА со ссылкой на...
 
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