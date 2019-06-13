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Жительница Барановичей приговорена к 9 годам лишения свободы за убийство новорождённого
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 14 июня в Бресте вынесен приговор жительнице Барановичей, которая обвинялась в убийстве новорождённого сына.
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Обвиняемая признана виновной в убийстве беспомощного малолетнего лица с особой жестокостью. Ей назначено 9 лет лишения свободы, наказание женщина будет отбывать в колонии общего режима.
Приговор ещё не вступил в силу и может быть обжалован и опротестован.
Ранее сообщалось, что преступление было совершено 8 июня 2015 года. Тело ребёнка в мусорном контейнере обнаружила уборщица. В тот же день было возбуждено уголовное дело. Сначала был установлен отец ребёнка, а некоторое время спустя – мать.
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Новости Беларуси. 14 июня в Бресте вынесен приговор жительнице Барановичей, которая обвинялась в убийстве новорождённого сына. Как сообщается на сайте...
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