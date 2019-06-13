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В Бресте пенсионерка попала под колёса Audi на пешеходном переходе

14.06.2019 12:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Днём 15 июня в Бресте местный житель на иномарке сбил 68-летнюю брестчанку.  

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 32-летний водитель Audi ехал по улице Орджоникидзе и во время поворота сбил пенсионерку, которая шла по пешеходному переходу.  

В Бресте пенсионерка попала под колёса Audi на пешеходном переходе
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

Пострадавшая была госпитализирована в травматологическое отделение. По факту аварии ведётся проверка.  

Летом 2019 года в Новолукомле Renault сбил 82-летнюю велосипедистку.  

Пострадавшей потребовалась хирургическая помощь – подробности здесь.  

Люди в материале: нет
 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Днём 15 июня в Бресте местный житель на иномарке сбил 68-летнюю брестчанку.   Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 32-летний водитель Audi...
 
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