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В Бресте пенсионерка попала под колёса Audi на пешеходном переходе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Днём 15 июня в Бресте местный житель на иномарке сбил 68-летнюю брестчанку.
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Пострадавшая была госпитализирована в травматологическое отделение. По факту аварии ведётся проверка.
Летом 2019 года в Новолукомле Renault сбил 82-летнюю велосипедистку.
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Новости Беларуси. Днём 15 июня в Бресте местный житель на иномарке сбил 68-летнюю брестчанку. Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 32-летний водитель Audi...
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