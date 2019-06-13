У Макса Коржа родился сын

Источник материала: KYKY

Беларуский музыкант Макс Корж стал отцом во второй раз: сегодня, 14 июня, у него родился сын. Об этом сообщила его супруга Татьяна в Instagram. Поздравляем!

У Макса и Татьяны теперь двое детей: первый ребенок Эмилия родилась 5 апреля 2013 года. А о беременности жены вторым стало известно 8 марта.

К слову, вчера Макс Корж выпустил новый клип на песню «Шантаж». На платформе YouTube его посмотрели уже почти 750 тысяч раз, видео набрало 108 тысяч лайков.

Фото обложки: @maxkorzhmus.