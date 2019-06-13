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У Макса Коржа родился сын
Источник материала: KYKY>
Беларуский музыкант Макс Корж стал отцом во второй раз: сегодня, 14 июня, у него родился сын. Об этом
У Макса и Татьяны теперь двое детей: первый ребенок Эмилия родилась 5 апреля 2013 года. А о беременности жены вторым стало известно 8 марта.
К слову, вчера Макс Корж выпустил новый клип на песню «Шантаж». На платформе YouTube его посмотрели уже почти 750 тысяч раз, видео набрало 108 тысяч лайков.
Фото обложки: @maxkorzhmus.
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Беларуский музыкант Макс Корж стал отцом во второй раз: сегодня, 14 июня, у него родился сын. Об этом сообщила его супруга Татьяна в Instagram. Поздравляем! У Макса и...
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