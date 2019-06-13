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Всем попиццот! В Минске появились значки-символы нашей жизни
Источник материала: KYKY>
Магазин подарков «Зорка Венера» продолжает выпускать мерч, связанный с Беларусью и Минском. Недавно мы
«Попиццот»
«Чароўная формула беларускай эканомікі».
«Папараць-кветка»
«Чароўная расліна, што цвіце на Купалле і надае магічныя здольнасці таму, хто яе знойдзе».
«Жоўтая ваза»
«Знакамітая жоўтая ваза з праспекта Незалежнасці».
«Хутка Смачна»
«Легендарны кіеск с беларускім стрытфудам».
«Мех з бульбай»
«Так, мы любім бульбу!»
«Ў нескладовае»
«Унікальная літара беларускага алфавіта».
«Эти символы хоть и далеки от соломенных кукол и прочей сувенирно-музейной атрибутики, они по-настоящему близки к нашей реальности», – подчеркивают представители магазина. Значки уже можно купить в «Зорке Венере» – он находится в торговом центре «Немига-3» на нулевом этаже в 69-м магазине. Цена с прошлого года не изменилась: один экземпляр обойдется в десять рублей.
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Магазин подарков «Зорка Венера» продолжает выпускать мерч, связанный с Беларусью и Минском. Недавно мы рассказывали о коллекции «нежно-розовых» автозаков,...
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