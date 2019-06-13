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Всем попиццот! В Минске появились значки-символы нашей жизни

14.06.2019 13:29 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Магазин подарков «Зорка Венера» продолжает выпускать мерч, связанный с Беларусью и Минском. Недавно мы рассказывали о коллекции «нежно-розовых» автозаков, которые презентовали как раз ко дню отставки уже экс-главы МВД Игоря Шуневича. А сегодня ассортимент крамы пополнился новыми пинами – как утверждают авторы, «о каждом из нас». Вот, как они выглядят: 

«Попиццот»

«Чароўная формула беларускай эканомікі».

«Папараць-кветка»

«Чароўная расліна, што цвіце на Купалле і надае магічныя здольнасці таму, хто яе знойдзе».

«Жоўтая ваза»

«Знакамітая жоўтая ваза з праспекта Незалежнасці».

«Хутка Смачна»

«Легендарны кіеск с беларускім стрытфудам».

«Мех з бульбай»

«Так, мы любім бульбу!»

«Ў нескладовае»

«Унікальная літара беларускага алфавіта».

«Эти символы хоть и далеки от соломенных кукол и прочей сувенирно-музейной атрибутики, они по-настоящему близки к нашей реальности», – подчеркивают представители магазина. Значки уже можно купить в «Зорке Венере» – он находится в торговом центре «Немига-3» на нулевом этаже в 69-м магазине. Цена с прошлого года не изменилась: один экземпляр обойдется в десять рублей.

 
 
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Магазин подарков «Зорка Венера» продолжает выпускать мерч, связанный с Беларусью и Минском. Недавно мы рассказывали о коллекции «нежно-розовых» автозаков,...
 
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