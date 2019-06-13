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Парням из минского колледжа запретили приходить в шортах – и они пришли в юбках

14.06.2019 12:50 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сейчас в Минске жарче, чем в Мадриде. Примерно +30°C. Но жара, кажется, волнует не всех. Например, Минский колледж предпринимательства: заведение запретило своим учащимся приходить в храм знаний в шортах. Но парни оказались мудрее пришли в юбках. Об этом сообщили в Telegram-канале «Беларусь головного мозга».

По информации @belamova, в колледже парням в прицнипе запрещают носить шорты, а девушкам – одежду, открывающую плечи, спину и область чуть выше колен. Зачем нарушать правила, если можно их красиво соблюдать? На фотографии видны как минимум три человека, которые выдержали дресс-код, но по-своему. 

На этом история не закончилась. Позже в Telegram-каналах написали, что юбки предложила надеть сама администрация колледжа. И даже раздала их! Говорят, после этого в учреждении все же разрешили надевать шорты, а пары сократили из-за жары, но убрали пятиминутные перерывы.


Увы, уже несколько часов администрация, секретарь и даже культуролог колледжа не отвечают на звонки. Так что понять, кто догадался предложить студентам надеть юбки, и поблагодарить этого человека за смекалку пока невозможно. 

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас в Минске жарче, чем в Мадриде. Примерно +30°C. Но жара, кажется, волнует не всех. Например, Минский колледж предпринимательства: заведение запретило своим...
 
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