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«АвтоВАЗ» выпустил миллионный автомобиль на линии B0

14.06.2019 13:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня с конвейера линии B0 в Тольятти сошел миллионный автомобиль, сообщает пресс-служба «АвтоВАЗа». Им стал компактный хэтчбек Lada XRay Cross.


Коллектив линии на торжественном мероприятии поздравил нынешний президент «АвтоВАЗа» Ив Каракатзанис. Запуск линии по производству моделей на глобальной платформе B0 альянса Renault-Nissan состоялся в апреле 2012 года — первыми выпущенными автомобилями стали универсалы Lada Largus. Следом за ними в том же году на конвейер встал седан Nissan Almera, а в 2013 году на линии B0 был освоен выпуск седана Renault Logan.


В 2015 году на линии B0 главного конвейера в Тольятти начали выпускать «пятидверку» Lada XRay и Largus Cross с пластиковым обвесом и увеличенным дорожным просветом. В августе прошлого года «АвтоВАЗ» приступил к производству кросс-седана Renault Logan Stepway, а в октябре 2018 года освоил выпуск XRay Cross.

Сейчас линия B0 — это одна из трех производственных линий «АвтоВАЗа», на которой выпускаются автомобили двух марок — Lada и Renault (всего 12 моделей). Мощность линии — 280 тысяч автомобилей в год (при трехсменном режиме работы), темп работы линии — 1 автомобиль в минуту. Помимо автомобилей, линия В0 производит окрашенные кузова для завода Renault в алжирском городе Оран.

 
 
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Сегодня с конвейера линии B0 в Тольятти сошел миллионный автомобиль, сообщает пресс-служба АвтоВАЗа. Им стал компактный хэтчбек Lada XRay Cross.
 
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