Юрий Петрученя назначен новым генеральным директором «Белтелекома»

Источник материала: Аргументы и факты

Генеральным директором «Белтелекома» стал Юрий Петрученя. Такая информация размещена на официальном сайте предприятия. До этого Юрий Петрученя руководил минским филиалом «Белтелекома».

Предыдущий глава предприятия Сергей Сиводедов был задержан правоохранителями в конце апреля 2019 года. Позже пресс-служба КГБ сообщила, что Сиводедова задержали в момент передачи взятки в размере 15 тысяч евро. В отношении него возбуждено уголовное дело.

«Белтелеком» – крупнейший оператор электросвязи в Беларуси. Предприятие включает в себя 9 филиалов и 3 производства.