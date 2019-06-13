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Юрий Петрученя назначен новым генеральным директором «Белтелекома»

14.06.2019 13:50 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Юрий Петрученя назначен новым генеральным директором «Белтелекома»
Фото из открытых источников

Генеральным директором «Белтелекома» стал Юрий Петрученя. Такая информация размещена на официальном сайте предприятия. До этого Юрий Петрученя руководил минским филиалом «Белтелекома».

Юрий Петрученя назначен новым генеральным директором «Белтелекома» Какие телефонные услуги перестали пользоваться спросом?

Предыдущий глава предприятия Сергей Сиводедов был задержан правоохранителями в конце апреля 2019 года. Позже пресс-служба КГБ сообщила, что Сиводедова задержали в момент передачи взятки в размере 15 тысяч евро. В отношении него возбуждено уголовное дело.

«Белтелеком» – крупнейший оператор электросвязи в Беларуси. Предприятие включает в себя 9 филиалов и 3 производства.

 
 
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До этого Юрий Петрученя руководил минским филиалом «Белтелекома».
 
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