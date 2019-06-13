Пинчане стали победителями в соревнованиях по шашкам в рамках республиканской спартакиады

Источник материала: Пинский Вестник

Секция шашек при СШ № 9 не только организует досуг учащихся, но и, благодаря руководителю мастеру спорта В.Мосейчуку, развивает соревновательный интерес, заявляя о себе на областных и республиканских первенствах. Команда подопечных Владимира Васильевича завершила учебный год с замечательным результатом, одержав победу в соревнованиях по шашкам в рамках республиканской спартакиады среди детей и подростков по месту жительства.



Наши юные шашисты упорно и целенаправленно шли к тому, чтобы назваться лучшими в стране. В прошлом сезоне, когда пинчане снова стали призерами, было решено - в следующий раз они своего шанса уже не упустят. Так все и произошло. Тем более что очень важно победить дома.





Шашечные баталии среди представителей областей и г. Минска прошли на базе спорткомплекса Полесского госуниверситета. Воспитанники В.Мосейчука выступили более чем убедительно - пять побед и одна ничья. Удалось потеснить давних и сильных соперников из Лиды и сборную Минщины. При этом в личных первенствах не было равных кандидату в мастера спорта Владимиру Капличу (СШ № 6), перворазрядникам Ивану Латушкину (гимназия № 2) и Ивану Яромичу (СШ № 9). В состав боевой команды также входили Александр Пошелюк (СШ № 9) и Виктория Ляшук (СШ № 18).

Несомненно, сегодня престиж шашечного Пинска достаточно высок и подкреплен успешными выступлениями на республиканских и международных соревнованиях. Но, и как в любой спортивной дисциплине, нужно постоянно стремиться доказывать свое превосходство. На каникулах ребята посещают занятия по шашкам, чтобы подготовиться к республиканской спартакиаде среди детских спортивных школ.



Вячеслав ИЛЬЕНКОВ



Фото из открытых источников