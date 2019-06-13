«Евроторг» подает в суд на МАРТ

Ритейлер «Евроторг» заявил, что будет оспаривать заключение МАРТ о нарушении антимонопольного законодательства и подает на него иск в суд.

Об этом сообщает Office Life со ссылкой на главу министерства Владимира Колтовича.

Напомним, 11 июня МАРТ уличил «Евроторг» в размещении ненадлежащей рекламы и в мониторинге цен в магазинах компании-конкурента. Кроме того, в статьях «Евроторг» размещал ненадлежащую рекламу.

По словам Колтовича, при обнаружении низких цен на оптовика оказывалось давление в целях увеличения цен конкурентов.