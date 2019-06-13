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«Евроторг» подает в суд на МАРТ

14.06.2019 13:44 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Ритейлер «Евроторг» заявил, что будет оспаривать заключение МАРТ о нарушении антимонопольного законодательства и подает на него иск в суд.

Об этом сообщает Office Life со ссылкой на главу министерства Владимира Колтовича.

Напомним, 11 июня МАРТ уличил «Евроторг» в размещении ненадлежащей рекламы и в мониторинге цен в магазинах компании-конкурента. Кроме того, в статьях «Евроторг» размещал ненадлежащую рекламу.

По словам Колтовича, при обнаружении низких цен на оптовика оказывалось давление в целях увеличения цен конкурентов.

 
 
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Ритейлер «Евроторг» подает иск в суд на Министерство антимонопольного регулирования и торговли.
 
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