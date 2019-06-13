Источник материала: Новости Дзержинска

Буллинг – это длительное психологическое или физическое насилие со стороны одного человека по отношению к другому. Жертвой буллинга может оказаться практически любой.

Этой теме было посвящено библиотечное мероприятие «Давайте жить дружно, или школьный буллинг». Библиотекарь Скирмантовской сельской библиотеки Нелла Сергеевна Янковская объяснила детям значение слова буллинг, рассказала какие виды буллинга существуют и как действовать в ситуации, если вы стали свидетелем или жертвой буллинга.

Ребята разработали свод правил, которым все будут следовать и подписались под ним, а потом рисовали портрет участников буллинга: агрессора, жертвы и наблюдателя.















