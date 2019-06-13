Смолевиччина встретила Эстафету огня «Пламя мира»

Церемония встречи Эстафеты огня «Пламя мира» II Европейских игр – 2019 состоялась сегодня в КФХ «Green Ranch» Смолевичского района.









Освещенный огнем факела «Пламени мира», в эти минуты конный клуб встретил одно из самых значимых и ярких спортивных событий Европы! 7700 км, такой путь пройдет огонь II Европейских игр до стадиона «Динамо». Эстафета «Пламя мира» стартовала 3 мая, огонь зажгли в Риме, после он побывал во многих странах Европы, прошел по городам нашей республики, и сегодня настал долгожданный момент прибытия самого главного символа II Европейских игр в Смолевичский район!









Эстафету поприветствовали председатель Смолевичского районного Совета депутатов Марина Михайловна Клюева и глава крестьянско-фермерского хозяйства «Грин Ранч» Николай Васильевич Синковец.

Затем на сцену вышли Хранители огня Эстафеты «Пламя мира»!





По конным дорожкам и маршрутам клуба «Green Ranch», где проходят верховые прогулки, тренировки и выезды на природу, занятия иппотерапией пробежали факелоносцы – начальник управления транспортного страхования Белорусского Республиканского страхового предприятия «Белгосстрах» Илья Видук, президент компании Уай Эм Си Маркетинг консалтинг – партнер II Европейских игр Ху Джамбо, президент Уай Джи Эс Интелижинг-Лок – II Европейских игр и волонтер Юнисеф, участница марафонов в составе команды «Крылья Ангелов» Юлия Стефняк, передавая Огонь «Пламя мира» из рук в руки, от сердца к сердцу!









После этого Эстафета огня продолжила свой путь в индустриальный парк «Великий камень».

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