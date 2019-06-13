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Клиенту в банке выдали на тысячу долларов больше, чем нужно. Теперь его ищет милиция

14.06.2019 14:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске разыскивают мужчину, которому в банке выдали лишние деньги. Об этом сообщает сайт столичной милиции.


Фото: с сайта ГУВД Мингорисполкома

В столице разыскивают мужчину, который 5 июня с 18.39 по 18.49 менял деньги в одном из банков столицы. Ему выдали на 1000 долларов США больше, чем полагалось.

Приметы: на вид 25−30 лет, рост 170−175 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза средние, губы тонкие, волос короткий.

Был одет: красная майка, джинсы синего цвета, ботинки телесного цвета.

При себе имел портфель черного цвета

Если вы узнали мужчину или располагаете какой-либо информацией о его местонахождении, просим сообщить об этом по телефонам: 8 (029) 563-93-67, 8 (017) 278-48-56 или 102. Конфиденциальность гарантируется.

 
Теги: Минск
 
 
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