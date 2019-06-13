Клиенту в банке выдали на тысячу долларов больше, чем нужно. Теперь его ищет милиция

Источник материала: Tut.by

В Минске разыскивают мужчину, которому в банке выдали лишние деньги. Об этом сообщает сайт столичной милиции.



Фото: с сайта ГУВД Мингорисполкома

В столице разыскивают мужчину, который 5 июня с 18.39 по 18.49 менял деньги в одном из банков столицы. Ему выдали на 1000 долларов США больше, чем полагалось.

Приметы: на вид 25−30 лет, рост 170−175 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза средние, губы тонкие, волос короткий.

Был одет: красная майка, джинсы синего цвета, ботинки телесного цвета.

При себе имел портфель черного цвета

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