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Видео из Канады: целый город кричит как в зомби-апокалипсисе (но причина на самом деле радостная)
Источник материала: Tut.by
В канадском Торонто сняли на видео дикие крики огромного количества людей. Кажется, вопил весь город! Ролик выглядит жутко и напоминает сцены зомби-апокалипсиса, но переживать совсем не нужно: так люди радовались победе местной баскетбольной команды.
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Ролик выглядит жутко, но переживать совсем не нужно.
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