Видео из Канады: целый город кричит как в зомби-апокалипсисе (но причина на самом деле радостная)

Источник материала: Tut.by

В канадском Торонто сняли на видео дикие крики огромного количества людей. Кажется, вопил весь город! Ролик выглядит жутко и напоминает сцены зомби-апокалипсиса, но переживать совсем не нужно: так люди радовались победе местной баскетбольной команды.