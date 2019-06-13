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Видео из Канады: целый город кричит как в зомби-апокалипсисе (но причина на самом деле радостная)

14.06.2019 14:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В канадском Торонто сняли на видео дикие крики огромного количества людей. Кажется, вопил весь город! Ролик выглядит жутко и напоминает сцены зомби-апокалипсиса, но переживать совсем не нужно: так люди радовались победе местной баскетбольной команды.

 
 
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