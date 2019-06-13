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Лукашенко на саммите ШОС: Экономика и торговля используются как инструмент враждебного воздействия

14.06.2019 13:09 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Лукашенко на саммите ШОС: Экономика и торговля используются как инструмент враждебного воздействия

Президент Беларуси, выступая 14 июня на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке, обратил внимание на наличие кризиса в сфере глобальной безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«На наших глазах исчезают гарантии недопущения масштабного вооруженного конфликта. Причины известны, – считает президент. – В политике разговор ведется только на языке конфронтации. Экономика и торговля используются как инструмент враждебного воздействия».

Александр Лукашенко отметил, что в свое время страны много уповали на глобализацию, полагая, что она принесет избавление от всех бед и несчастий.

«Но пока создается обоснованное впечатление, что наш выигрыш от глобализации оказался гораздо меньшим, чем проигрыш. Ни у кого не вызывает сомнений, что современные угрозы являются общими для всех стран», – сказал он.

В связи с этим он подчеркнул, что без тесного взаимодействия в рамках многосторонних структур, без выработки согласованных шагов невозможно обеспечить мир как в региональном, так и глобальном масштабе.

«В этих условиях, на наш взгляд, чрезвычайно возрастают роль и значение международных институтов и механизмов, созданных после распада биполярного мира и успешно адаптирующихся к новой геополитической ситуации. Шанхайская организация сотрудничества в силу своего политического влияния и экономического потенциала вполне созрела для того, чтобы более активно и настойчиво способствовать выстраиванию международной политики на принципах мира, взаимного уважения и равноправия», - уверен глава государства.

 
 
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Президент Беларуси, выступая 14 июня на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке, обратил внимание на наличие кризиса в сфере глобальной...
 
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