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Путин и Лукашенко на саммите ШОС обсудили вопросы интеграции
14.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Краткую встречу на полях саммита ШОС провели президенты России и Беларуси, сообщает «МИР 24».
Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились в ближайшее время провести полноценную двустороннюю встречу.
По словам Пескова, президенты также обсудили актуальные вопросы интеграции.
Кроме того, лидеры двух стран обсудили проведение Вторых Европейских игр. Они стартуют на следующей неделе в Минске. Это масштабное спортивное событие, которое проводится раз в четыре года и собирает лучших атлетов континента.
На турнире выступят представители почти 50 стран. Сейчас по стране путешествует огонь соревнований.
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Президенты России и Беларуси провели на полях саммита краткую встречу.
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