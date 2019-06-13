Путин и Лукашенко на саммите ШОС обсудили вопросы интеграции

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Краткую встречу на полях саммита ШОС провели президенты России и Беларуси, сообщает «МИР 24».

Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились в ближайшее время провести полноценную двустороннюю встречу.

По словам Пескова, президенты также обсудили актуальные вопросы интеграции.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили проведение Вторых Европейских игр. Они стартуют на следующей неделе в Минске. Это масштабное спортивное событие, которое проводится раз в четыре года и собирает лучших атлетов континента.

На турнире выступят представители почти 50 стран. Сейчас по стране путешествует огонь соревнований.