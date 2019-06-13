|
ЗАО «КАЛИНКА» г. Солигорска отметило День лёгкой промышленности.
14.06.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
8 июня 2019 17:22 4113
ЗАО «КАЛИНКА» г. Солигорска отметило День лёгкой промышленности.
Ежегодно каждое второе воскресенье июня работники легкой промышленности Беларуси отмечают профессиональный праздник. По традиции, накануне этого события в Солигорске состоялись праздничные мероприятия. 7 июня в ГУ «Дворец культуры г. Солигорска» для работников ЗАО «КАЛИНКА» состоялся торжественный вечер, посвященный Дню лёгкой промышленности.
С приветственным словом к присутствующим обратилась заместитель председателя Солигорского районного исполнительного комитета по экономике Людмила Фёдоровна Цыбулёнок. В торжественной обстановке лучшим из лучших были Почётные грамоты и благодарственные письма председателя Солигорского райисполкома и Солигорского районного Совета депутатов.
Со словами поздравлений, искренними пожеланиями доброго здоровья, хорошего настроения, благополучия к собравшимся обратилась директор ЗАО «Калинка» Галина Калитеня. От всей души Галина Григорьевна поблагодарила всех рабочих, специалистов, кто работает и отдает всю свою энергию, силы, знания и умения ради одного общего дела — развития и процветания легкой промышленности
Руководство ЗАО «Калинка» за достижение высоких показателей в труде, большой личный вклад в развитие производственной деятельности и в связи с профессиональным праздником поощрило своих передовиков благодарностями и денежными премиями.
Денежные премии своим подчиненным, занесенным на Доску почета предприятий, вручили директор ЗАО «Калінка» Галина Калитеня и председатель профкома Галина Хамицевич.
Праздничное настроение в этот день всем присутствующим создавали творческие коллективы и певцы Дворца культуры г. Солигорска.
Финальным аккордом по случаю празднования Дня лёгкой промышленности стал яркий подарок для виновников торжества в виде концерта Заслуженного коллектива РБ вокальной группы «ЧИСТЫЙ ГОЛОС».
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
8 июня 2019 17:22 4113 ЗАО «КАЛИНКА» г. Солигорска отметило День лёгкой...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)