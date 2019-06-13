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ЗАО «КАЛИНКА» г. Солигорска отметило День лёгкой промышленности. Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Эдуард Кидяев.

Ежегодно каждое второе воскресенье июня работники легкой промышленности Беларуси отмечают профессиональный праздник. По традиции, накануне этого события в Солигорске состоялись праздничные мероприятия. 7 июня в ГУ «Дворец культуры г. Солигорска» для работников ЗАО «КАЛИНКА» состоялся торжественный вечер, посвященный Дню лёгкой промышленности.





С приветственным словом к присутствующим обратилась заместитель председателя Солигорского районного исполнительного комитета по экономике Людмила Фёдоровна Цыбулёнок. В торжественной обстановке лучшим из лучших были Почётные грамоты и благодарственные письма председателя Солигорского райисполкома и Солигорского районного Совета депутатов.













Со словами поздравлений, искренними пожеланиями доброго здоровья, хорошего настроения, благополучия к собравшимся обратилась директор ЗАО «Калинка» Галина Калитеня. От всей души Галина Григорьевна поблагодарила всех рабочих, специалистов, кто работает и отдает всю свою энергию, силы, знания и умения ради одного общего дела — развития и процветания легкой промышленности













Руководство ЗАО «Калинка» за достижение высоких показателей в труде, большой личный вклад в развитие производственной деятельности и в связи с профессиональным праздником поощрило своих передовиков благодарностями и денежными премиями.

Денежные премии своим подчиненным, занесенным на Доску почета предприятий, вручили директор ЗАО «Калінка» Галина Калитеня и председатель профкома Галина Хамицевич.













Праздничное настроение в этот день всем присутствующим создавали творческие коллективы и певцы Дворца культуры г. Солигорска.









Финальным аккордом по случаю празднования Дня лёгкой промышленности стал яркий подарок для виновников торжества в виде концерта Заслуженного коллектива РБ вокальной группы «ЧИСТЫЙ ГОЛОС».

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