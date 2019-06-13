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ЗАО «КАЛИНКА» г. Солигорска отметило День лёгкой промышленности.

14.06.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


8 июня 2019 17:22 4113

ЗАО «КАЛИНКА» г. Солигорска отметило День лёгкой промышленности.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Эдуард Кидяев.

Ежегодно каждое второе воскресенье июня работники легкой промышленности Беларуси отмечают профессиональный праздник. По традиции, накануне этого события в Солигорске состоялись праздничные мероприятия. 7 июня в ГУ «Дворец культуры г. Солигорска» для работников ЗАО «КАЛИНКА» состоялся торжественный вечер, посвященный Дню лёгкой промышленности.

ЗАО «КАЛИНКА» г. Солигорска отметило День лёгкой промышленности.
ЗАО «КАЛИНКА» г. Солигорска отметило День лёгкой промышленности.

С приветственным словом к присутствующим обратилась заместитель председателя Солигорского районного исполнительного комитета по экономике Людмила Фёдоровна Цыбулёнок. В торжественной обстановке лучшим из лучших были Почётные грамоты и благодарственные письма председателя Солигорского райисполкома и Солигорского районного Совета депутатов.

ЗАО «КАЛИНКА» г. Солигорска отметило День лёгкой промышленности.
ЗАО «КАЛИНКА» г. Солигорска отметило День лёгкой промышленности.
ЗАО «КАЛИНКА» г. Солигорска отметило День лёгкой промышленности.

Со словами поздравлений, искренними пожеланиями доброго здоровья, хорошего настроения, благополучия к собравшимся обратилась директор ЗАО «Калинка» Галина Калитеня. От всей души Галина Григорьевна поблагодарила всех рабочих, специалистов, кто работает и отдает всю свою энергию, силы, знания и умения ради одного общего дела — развития и процветания легкой промышленности

ЗАО «КАЛИНКА» г. Солигорска отметило День лёгкой промышленности.
ЗАО «КАЛИНКА» г. Солигорска отметило День лёгкой промышленности.
ЗАО «КАЛИНКА» г. Солигорска отметило День лёгкой промышленности.

Руководство ЗАО «Калинка» за достижение высоких показателей в труде, большой личный вклад в развитие производственной деятельности и в связи с профессиональным праздником поощрило своих передовиков благодарностями и денежными премиями.

Денежные премии своим подчиненным, занесенным на Доску почета предприятий, вручили директор ЗАО «Калінка» Галина Калитеня и председатель профкома Галина Хамицевич.

ЗАО «КАЛИНКА» г. Солигорска отметило День лёгкой промышленности.
ЗАО «КАЛИНКА» г. Солигорска отметило День лёгкой промышленности.
ЗАО «КАЛИНКА» г. Солигорска отметило День лёгкой промышленности.

Праздничное настроение в этот день всем присутствующим создавали творческие коллективы и певцы Дворца культуры г. Солигорска.

ЗАО «КАЛИНКА» г. Солигорска отметило День лёгкой промышленности.
ЗАО «КАЛИНКА» г. Солигорска отметило День лёгкой промышленности.

Финальным аккордом по случаю празднования Дня лёгкой промышленности стал яркий подарок для виновников торжества в виде концерта Заслуженного коллектива РБ вокальной группы «ЧИСТЫЙ ГОЛОС».

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

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8 июня 2019 17:22 4113 ЗАО «КАЛИНКА» г. Солигорска отметило День лёгкой...
 
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