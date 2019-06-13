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Медицинских работников Мстиславщины поздравили с профессиональным праздником

14.06.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

13 июня в РЦКиНТ состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню медицинских работников. С профессиональным праздником присутствующих в зале работников учреждений здравоохранения поздравили председатель районного Совета депутатов Елена Клеенкова, заместитель председателя райисполкома Игорь Мельников, главный врач УЗ «МЦРБ» Наталья Филипенко.

На праздничной сцене врачи, медицинские сёстры, фельдшеры и другие работники учреждений здравоохранения получили заслуженные награды — почётные грамоты и благодарственные письма. Подарком для всех стало выступление работников культуры.

 

 
 
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13 июня в РЦКиНТ состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню медицинских работников. С профессиональным праздником присутствующих в зале работников...
 
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