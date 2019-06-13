Погоня: как в Бресте пьяный «бесправник» пытался скрыться от ГАИ

Источник материала: Виртуальный Брест

Ночью, 14.06.2019 в ходе несения службы по надзору за дорожным движением на перекрестке улиц Пионерская – Янки Купалы, внимание наряда ДПС привлек автомобиль «Ауди».





В автомобиле находилась компания молодых людей, которые попытались завязать беседу с инспекторами, и в ходе разговора у милиционеров появилось подозрение в том, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. После поворота на улицу Янки Купалы сотрудники ГАИ , включив проблесковые маячки синего и красного цветов, высказали требование об остановке, однако водитель их проигнорировал и начал скрываться.

Доложив о происходящем в дежурную часть, наряд начал преследование скрывающегося автомобиля. Сотрудники ГАИ вели погоню с включенными проблесковыми маячками, подавали звуковые сигналы и, используя громкую связь, неоднократно озвучивали требования остановиться, на которые водитель «Ауди» не реагировал и продолжал двигаться на большой скорости, грубо нарушая правила и создавая угрозу для других участников дорожного движения.

В районе дома №108 по улице Янки Купалы правонарушитель задержан.

За рулем автомобиля находился 27-летний житель Брестского района, который не имел права управления транспортным средством. В выдыхаемом воздухе у водителя обнаружено 2,85 промилле алкоголя.

По данному факту начат административный процесс, в отношении правонарушителя составлено 6 административных протоколов.

Уважаемые участники дорожного движения: пассажиры, пешеходы, водители! Если Вы стали свидетелями нетрезвого вождения, незамедлительно сообщите об этом по телефону 102, 23-62-62 или ближайшему сотруднику правоохранительных органов.

Помните, алкоголь затуманивает разум, полностью нарушает координацию и чувственное восприятие действительности. И порой только вмешательство посторонних может оградить пьяного водителя от управления автомобилем и возможной трагедии.