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Погоня: как в Бресте пьяный «бесправник» пытался скрыться от ГАИ
14.06.2019 14:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Ночью, 14.06.2019 в ходе несения службы по надзору за дорожным движением на перекрестке улиц Пионерская – Янки Купалы, внимание наряда ДПС привлек автомобиль «Ауди».
В автомобиле находилась компания молодых людей, которые попытались завязать беседу с инспекторами, и в ходе разговора у милиционеров появилось подозрение в том, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. После поворота на улицу Янки Купалы сотрудники
Доложив о происходящем в дежурную часть, наряд начал преследование скрывающегося автомобиля. Сотрудники
В районе дома №108 по улице Янки Купалы правонарушитель задержан.
За рулем автомобиля находился 27-летний житель Брестского района, который не имел права управления транспортным средством. В выдыхаемом воздухе у водителя обнаружено 2,85 промилле алкоголя.
По данному факту начат административный процесс, в отношении правонарушителя составлено 6 административных протоколов.
Уважаемые участники дорожного движения: пассажиры, пешеходы, водители! Если Вы стали свидетелями нетрезвого вождения, незамедлительно сообщите об этом по телефону 102, 23-62-62 или ближайшему сотруднику правоохранительных органов.
Помните, алкоголь затуманивает разум, полностью нарушает координацию и чувственное восприятие действительности. И порой только вмешательство посторонних может оградить пьяного водителя от управления автомобилем и возможной трагедии.
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Ночью, 14.06.2019 в ходе несения службы по надзору за дорожным движением на перекрестке улиц Пионерская – Янки Купалы, внимание наряда ДПС привлек автомобиль «Ауди». ...
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